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В Минске 18-летний пешеход попал под Citroen и BMW
Иллюстративное фото
Двойной наезд произошел 29 октября около 6.50. Водитель автомобиля Citroen двигался по улице Могилевской со стороны улицы Володько в направлении улицы Жуковского и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 18-летнего пешехода. От удара его отбросило на проезжающий в соседней левой полосе автомобиль BMW.
В результате ДТП пешеход получил закрытую травму живота, перелом костей таза.
На месте работали сотрудники ГАИ и эксперты.
Установлено, что у водителя Citroen нет автостраховки. По факту ДТП проводится разбирательство.
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Утром 29 октября в Минске 18-летний пешеход дважды угодил под автомобиль.
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