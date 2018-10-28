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В Минске 18-летний пешеход попал под Citroen и BMW

29.10.2018 18:47 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Утром 29 октября в Минске 18-летний пешеход дважды угодил под автомобиль — сначала его сбил Citroen, а затем — едущий по соседней полосе BMW. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Двойной наезд произошел 29 октября около 6.50. Водитель автомобиля Citroen двигался по улице Могилевской со стороны улицы Володько в направлении улицы Жуковского и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 18-летнего пешехода. От удара его отбросило на проезжающий в соседней левой полосе автомобиль BMW.

В результате ДТП пешеход получил закрытую травму живота, перелом костей таза.

На месте работали сотрудники ГАИ и эксперты.

Установлено, что у водителя Citroen нет автостраховки. По факту ДТП проводится разбирательство.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 29 октября в Минске 18-летний пешеход дважды угодил под автомобиль.
 
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