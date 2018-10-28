OnePlus 6T представлен официально. Цена - от 549 долларов

Компания OnePlus сегодня анонсировала свой новый флагманский смартфон — OnePlus 6T. Одна из главных особенностей гаджета — встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Об этом пишет The Verge.



Фото: The Verge

Аппарат оснастили экраном на 6,41 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. В верхней части панели — миниатюрный вырез в виде капельки для фронтальной камеры. Экранный сканер отпечатков пальцев находится в нижней части панели. По словам производителя, на активацию смартфона через него уходит 0,34 секунды.



Фото: The Verge

Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 845. Оперативной памяти — 6/8 ГБ, постоянной — 128/256 ГБ типа UFS 2.1, видеочип — Adreno 630. Емкость аккумулятора — 3700 мАч, поддерживается ускоренная зарядка. 3,5-мм разъема для наушников решили не устанавливать. Предустановленная операционная система — Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS 9.0.



Фото: The Verge

Основная камера на задней стороне OnePlus 6T сдвоенная, на 16 Мп (f/1.7) и 20 Мп (f/1.7). В компании заявляют, что поработали над алгоритмами распознавания сцен в кадре, а также добавили ночной режим съемки, позволяющий делать за две секунды более яркие снимки при недостаточном освещении.



Фото: The Verge

Разрешение фронтального селфи-модуля — 16 Мп (f/2.0). Она позволяет разблокировать смартфон по лицу.

В США продажи начнутся первого ноября по цене от 549 долларов.