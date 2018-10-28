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Погода в Жлобинском районе в ближайшие дни
29.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Теплая, но дождливая погода сохранится в Гомельской области в последние дни октября.
Так, во вторник, 30 октября, местами пройдут кратковременные дожди, ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 , а днем 9-14 градусов тепла.
В среду, 31 октября, ночью местами, а утром и днём на большей части кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, а днем 11-16 градусов тепла.
Уровень воды в реке Днепр на 28 октября составил 49 см.
По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.
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Теплая, но дождливая погода сохранится в Гомельской области в последние дни октября. Так, во вторник, 30 октября, местами пройдут кратковременные дожди,...
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