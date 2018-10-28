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Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

29.10.2018 20:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Развивать предпринимательство, реформировать Министерство промышленности и сохранить рост ВВП, утвержденный Президентом. 29 октября министр экономики Дмитрий Крутой представил парламентариям проект программы правительства на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

Так, на данный момент сохраняется прогноз по росту белорусской экономики не менее чем на 3,5%. И это несмотря на понижение мировых показателей. Среди приоритетов – задача уйти от прямого кредитования.

Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Поставлена задача уйти от прямых связанных кредитов, 75% нашего накопленного долга пытаться рефинансировать, работать с нашими кредиторами. Внешние заимствования – особенно под гарантией правительства – в первую очередь будут привлекаться на инфраструктурные бюджетозамещающие проекты.

Мы те планы, которые заложены в нашей программе среднесрочного развития до 2020 года, не меняли. Это устойчивый рост на уровне более 4% ежегодно.

Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

В программе правительства определено 7 направлений. Среди основных: поддержка малого и среднего бизнеса, создание IТ-страны, цифровизация экономики, увеличение экспорта сферы услуг. Новшества коснутся и всей идеологии управления госсобственностью. Менеджеров будут выбирать на конкурсной основе.

Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

А для реформирования Минпрома предложили несколько вариантов. Функции регулятора оставить за Министерством промышленной политики, а управление предприятиями передать отдельно созданному собственнику. Либо, учитывая опыт Китая, заняться формированием госкорпораций.

 
 
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Новости Беларуси. Развивать предпринимательство, реформировать Министерство промышленности и сохранить рост ВВП, утвержденный Президентом. 29 октября министр...
 
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