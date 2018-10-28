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Сюрприз осени. +20°С ожидается в Беларуси на этой неделе

29.10.2018 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Осень готовит очередной сюрприз белорусам. Уже 30 октября на юге нашей страны столбики термометров поднимутся до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сюрприз осени. +20°С ожидается в Беларуси на этой неделе

Теплая для этого времени погода продержится как минимум до конца рабочей недели.

Правда, кардинально иная картина будет наблюдаться на севере.

Сюрприз осени. +20°С ожидается в Беларуси на этой неделе

Например, в Витебской области всего +4 и мокрый снег с дождём. Такому температурному контрасту мы будем обязаны поступлением теплой воздушной массы с юго-запада Европы, в то время как в восточных районах Беларуси будет господствовать фронтальный раздел.

 
 
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Новости Беларуси. Осень готовит очередной сюрприз белорусам. Уже 30 октября на юге нашей страны столбики термометров поднимутся до 20 градусов, сообщили в программе...
 
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