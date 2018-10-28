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Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

29.10.2018 20:17 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. В Индонезии спасатели нашли тела шести пассажиров разбившегося Боинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Известно, что во время авиакатастрофы на борту находились, в общей сложности, 189 человек. Специалисты продолжают поисковую операцию. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Находились ли на борту воздушного судна иностранцы, пока неизвестно.

Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Детали корпуса, спасательные жилеты, пассажирские кресла – все, что осталось от Боинга. В течение дня около 150 спасателей пытались найти хотя бы малейший намек на жизнь. К этому времени с 40-метровой глубины водолазам удалось достать тела шестерых погибших, а также паспорта, водительские удостоверения и личные вещи тех, кто еще утром считался пропавшим без вести. Операция идет медленно. В районе крушения – плохая видимость.

Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Катера, вертолеты и три военных корабля. Около полутора сотен человек участвуют в спецоперации. Одна из задач – найти черные ящики. Известно, что ранее с лайнером возникали технические проблемы. Но, как заверили представители компании, которой принадлежит самолет, эти поломки удалось устранить.

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Причина крушения пока остается неизвестна. СМИ Индонезии сообщают, до того как самолет исчез с радаров, экипаж Боинга запросил возвращение в аэропорт Джакарты. Но в итоге лайнер, который всего два месяца назад впервые полетел, рухнул в нескольких километрах от береговой линии. За штурвалом были опытные пилоты, которые, в общей сложности, провели в воздухе 11 тысяч часов.

Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Бамбанг Сурьо, представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии:
Мое предсказание – спастись никому не удалось. Наши специалисты периодически достают из глубины части тел погибших. Прошло уже слишком много времени с момента крушения Так, что все они погибли.

Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Обследована почти вся поверхность моря, где предположительно должны были находиться выжившие. Однако сотни человек остаются в аэропорту Джакарты, родственники и близкие пассажиров лайнера все еще продолжают верить.

 
 
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Новости Индонезии. В Индонезии спасатели нашли тела шести пассажиров разбившегося Боинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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