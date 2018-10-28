Новости экономики за 29.10.2018

Новости Беларуси. Белорусские банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновленный банковский кодекс вступает в силу, изменения касаются в основном защиты интересов физических лиц.

Клиенты смогут досрочно погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования займом без предварительного уведомления банка.





До этого кредит мог быть погашен физлицом на условиях, которые предусматривались кредитным договором. В случае задолженности о ней напомнят в обозначенное время. Бесплатно.

Отныне банки не в праве в одностороннем порядке менять размер процентов за пользование кредитом. Изменение ставок по кредитам и вкладам возможно только по соглашению сторон. Банк обязан бесплатно информировать кредитополучателя об условиях кредитования. Раньше эта услуга была платной. Также банки теперь не смогут навязывать своего страховщика и оценщика. Кредиты физлицам должны выдаваться только в белорусских рублях.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли готово обсудить с общественностью законопроект о госрегулировании торговли и общепита. Документ размещен на сайте ведомства. Среди прочего предлагается ввести ограничение на совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками торговым сетям – он не может превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров. В обосновании приводятся результаты опроса поставщиков.

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Коммунальщиков будут штрафовать за неправильные начисления в жировках. Разберутся, конечно, предварительно, умышленно это было сделано или так сложились обстоятельства.

При обнаружении лишних сумм можно обратиться в местный исполком или администрацию своего района. Наказать также смогут за начисление платы за дополнительные услуги без наличия соответствующего договора, или за появление «непонятных» платежей в жировке.