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Гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков в эфире "Динамо-шоу" рассказал о проблемах клуба

29.10.2018 20:54 — Разное | Партизан  
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Дмитрий Басков: зашел в раздевалку и удивился. Там не было ничего, связанного с историей, никаких символов. Мы оперативно ее оживили.

- Если есть проблемы в "Динамо", то какие? И что нужно решить в ближайшее время?
Мы все понимаем, что проблемы есть, что команда находится в тяжелом положении. Но до этого дня я был таким же болельщиком, как и все. Смотрел игры по телевизору, ходил на матчи. Я не был внутри этих процессов, чтобы понимать, какого рода проблемы существуют. Возможно, проблема не одна. 

Есть реактивное и проактивное принятие решений. Реактивные решения строятся на эмоциях, и, как правильно, они неверные. Чтобы дать правильный, проактивный ответ на ваш вопрос, нужно погрузиться во все процессы. Встать рядом с лавкой, увидеть, услышать, что происходит внутри. Нужно попасть в раздевалку и увидеть, где проблема. Все понимают, что проблема есть, что есть тяжелая психологическая ситуация, что ее надо исправлять. Сейчас, вот сегодня, что-то кардинальное сделать нельзя. 

А когда сомневаешься, с чего начать, начинай с самого начала, пишет ПБ. 

Я в пятницу зашел в раздевалку клуба и удивился: там не было ничего, связанного с историей, никаких символов, мотивационных выражений, слоганов. Мы оперативно за выходные сделали так, чтобы раздевалка ожила. Сегодня игроки зашли и увидели, что это совсем другой формат.


 
 
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Дмитрий Басков: зашел в раздевалку и удивился. Там не было ничего, связанного с историей, никаких символов. Мы оперативно ее оживили.
 
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