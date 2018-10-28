- Если есть проблемы в "Динамо", то какие? И что нужно решить в ближайшее время?

Мы все понимаем, что проблемы есть, что команда находится в тяжелом положении. Но до этого дня я был таким же болельщиком, как и все. Смотрел игры по телевизору, ходил на матчи. Я не был внутри этих процессов, чтобы понимать, какого рода проблемы существуют. Возможно, проблема не одна.





Есть реактивное и проактивное принятие решений. Реактивные решения строятся на эмоциях, и, как правильно, они неверные. Чтобы дать правильный, проактивный ответ на ваш вопрос, нужно погрузиться во все процессы. Встать рядом с лавкой, увидеть, услышать, что происходит внутри. Нужно попасть в раздевалку и увидеть, где проблема. Все понимают, что проблема есть, что есть тяжелая психологическая ситуация, что ее надо исправлять. Сейчас, вот сегодня, что-то кардинальное сделать нельзя.





пишет ПБ. А когда сомневаешься, с чего начать, начинай с самого начала,ПБ.





Я в пятницу зашел в раздевалку клуба и удивился: там не было ничего, связанного с историей, никаких символов, мотивационных выражений, слоганов. Мы оперативно за выходные сделали так, чтобы раздевалка ожила. Сегодня игроки зашли и увидели, что это совсем другой формат.



