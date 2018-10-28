Неизвестные привезли клетки с овцами к редакции «Новой газеты»

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»





Редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам. По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили полицейские.





В коммунальных службах города «Новой газете» не смогли оперативно объяснить, кто занимается вопросом пристройства брошенных животных. В столичном МЧС добавили, что судьбу животных могут решить в московском департаменте природопользования.





Напомним, что 17 октября к зданию редакции «Новой» неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. А на следующий день, 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции.





За несколько дней до этого в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, появились статьи о Короткове, в которых он называется «предателем»,«изменником родины» и «пособником террористов», а в соцсетях появилось много однотипных сообщений о журналисте, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов. Коротков – автор криминальных расследований об империи «кремлевского повара» Евгения Пригожина и деятельности российских частных военных компаний — не раз подвергался травле со стороны «фабрики троллей» Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой.



