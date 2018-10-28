Депутат Верховной Рады Украины: «Беларусь – донор региональной безопасности, а «русский мир» трещит по швам»





- Олег Сенцов получил награду имени Сахарова Европейского парламента. Какие впечатления у вас вызвала эта новость?





- Мы очень рады, что премию присудили Олегу Сенцову за его борьбу, достоинства, борьбу за права человека. Это очень важное решение, учитывая то, что он прошел голодовку и фактически находится между жизнью и смертью. И делает это все не только ради себя, но и чтобы других политзаключенных освободили. Очень важно понимать также, что украинский парламент, Верховная рада делали призывы, чтобы номинировать его на Нобелевскую премию мира.





Этими действиями мы стараемся поддержать Олега Сенцова, чтобы международная общественность держала в приоритете вопрос освобождения политических заключенных. Но хотелось бы, чтобы Европейский союз также ужесточал санкции за нарушение прав человека в России. За то, что Россия не исполняет свои обязательства по освобождению политических заключенных.





И это может быть, кроме всего, голосование за акт Магнитского с расширенным списком таких людей, как полицейских, милиции, задерживавших активистов в оккупированном Крыму. Те судьи, выдававшие решения, не соответствующие морали, профессионализму, доказательствам. Конечно, хочется видеть кроме награждения жесткие экономические методы относительно тех, кто причастен к большой тоталитарной системе кремлевской власти, к нарушению прав человека.





- Вы верите, что Олег сможет получить эту награду лично?





Я очень на это надеюсь и еще раз хочу подчеркнуть, что все эти усилия Европейского парламента, международной общественности, Верховной рады, правозащитников, которые и на Варшавском форуме безопасности раздавали материалы и делали эту тему одной из важных. Это должно принести результат – освобождение Олега Сенцова и других наших заключенных.





В эти дни в Гомеле проходил беларуско-украинский форум, на котором встретились Лукашенко и Порошенко. Какие главные вопросы стоят между Беларусью и Украиной?





- Я считаю, в первую очередь это вопросы безопасности. Поскольку Украина рассматривает Беларусь, как донора нашей региональной безопасности. Несмотря на то, что Россия делает шаги по усилению давления на Минск, учитывая экономическую, финансовую, энергетическую зависимость Беларуси. Это такие гибридные методы. Плюс Россия использует разные учения, которые мы видели в прошлом году. Например, Запад-2017. Чтоб еще больше привязать и контролировать Беларусь и приблизиться к границам Беларуси. Это определенный шантаж и давление. Мы знаем, что в Беларуси будут выборы в следующем году. Важные для нас.





И мы с добрососедской позиции хотим видеть в Беларуси партнера, который будет пытаться делать все, чтобы оставаться донором региональной безопасности. Несмотря на давление Кремля. Также мы заинтересованы, чтобы на дипломатических платформах Беларусь поддерживала Украину. Несмотря на то, что по многим вопросам и резолюциям, которые касаются территориальной целостности и суверенитета Украины, Беларусь, к сожалению, не поддерживала нас. Тем не менее, мы понимаем сложности, почему Беларусь пытается поддерживать отношения с Москвой, когда Путин постоянно шлет трудные месседжи.





Поэтому мы заинтересованы в экономической, финансовой независимости Беларуси. И готовы помогать Беларуси вместе с Польшей, Литвой переориентироваться на другие рынки. Поэтому здесь двустороннее сотрудничество, экономика, торговля, регионы, как Черниговская область – это то, что важно развивать на уровне местного самоуправления.





Это то, что мы хотели бы делать. Культурные вопросы, например, о Филиппе Орлике, его памятник есть в Беларуси. Т.е. пытаться использовать также культурную дипломатию в противодействие пропаганде и дезинформации Кремля, который пытается использовать разные формы культурных центров, фестивалей и т.д.





- Тем не менее, к сожалению, Беларусь явно находится в политической орбите России. Не является ли это немного предательством, что Лукашенко встречается и с Порошенко, и с Путиным, и старается поддерживать хорошие отношения. Не чувствуется ли в политике этого диссонанса?





Для нас очень важно в будущем видеть Беларусь независимой энергетически, финансово, с диверсификацией, с действительными возможностями экспорта своей продукции в страны ЕС, с соседями, которые уже являются членами ЕС и НАТО, как Польша и Литва. Мы заинтересованы в добрососедской позиции. Мы понимаем, что сейчас очень сложная экономическая ситуация в Беларуси. Мы понимаем происходящие маневры, но мы также понимает риски и угрозы, которые могут быть в результате еще более сильного давления Кремля на Беларусь.





Я даже не хочу думать о появлении зеленых человечков, как это было с Донбассом. Какие сценарии у Кремля могут быть против Беларуси. Это, конечно, будет и против наших интересов. Поэтому мы нацелены на то, чтобы через экономическое сотрудничество помогать народу Беларуси решать эти вопросы. Взаимовыгодная торговля. И тоже обращаем внимание ЕС и других стран на важность Беларуси. Сейчас Украина борется за получение автокефалии Украинской православной церкви. Мы видим, как в Кремле приняли эту новость.





Путин собрал целый Совет безопасности, понимая, что русский мир трещит по швам. И мы понимаем, видя, как Кирилл приезжал в Киев, Минск и пытался сказать, что это все русский мир. Нет. Украина 1030 лет тому назад получила христианство. Мы являемся матерью-церковью даже для русских. И теперь, когда мы боремся, мы тоже верим в наши достижения, что мы будем энергетически и экономически независимыми от России. Они тоже помогут и Беларуси и БПЦ в получении той же автокефалии, чтобы Московский патриархат не имел влияния на политические решения.





Тут комплекс вопросов. Украина стратегически, конечно, будет делать все, чтобы Беларусь была добрым соседом, а не угрозой из-за усиления давления Кремля и из-за их геополитических амбиций.