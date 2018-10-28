Трамп и зонт. Конфуз случился прямо на трапе





На этот раз во время подъема на борт он не сумел совладать с зонтом, который не пролазил внутрь лайнера.





Как видно на опубликованных кадрах, вместо того, чтобы просто сложить зонт и пройти с ним в самолет, Трамп попытался просунуть его в проход в раскрытом виде, а когда у него это не вышло, просто бросил на трапе.





Ранее сообщалось, что, выйдя из самолета, Трамп не заметил президентский лимузин, припаркованный прямо у трапа.



