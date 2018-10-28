В Минске возле здания КГБ активисты проводят акцию памяти жертв сталинских репрессий

Собралось около 20 человек. Среди политиков и активистов: Николай Статкевич, Владимир Некляев, Марина Адамович, Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Евгений Афнагель и другие.





Участники стали цепочкой около ступенек КГБ, ничего не скандируют, в руках держат только свечки.





Задержаний нет.





После завершения акции пришли коммунальщики и убрали свечи со ступенек.



