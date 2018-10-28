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В Минске возле здания КГБ активисты проводят акцию памяти жертв сталинских репрессий
Это акция памяти жертв сталинских репрессий «Цепь памяти».
Собралось около 20 человек. Среди политиков и активистов: Николай Статкевич, Владимир Некляев, Марина Адамович, Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Евгений Афнагель и другие.
Участники стали цепочкой около ступенек КГБ, ничего не скандируют, в руках держат только свечки.
Задержаний нет.
После завершения акции пришли коммунальщики и убрали свечи со ступенек.
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Это акция памяти жертв сталинских репрессий «Цепь памяти».
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