|
Угадайте, кто это? Снимок сломал мозг пользователям Сети
В Сети стало вирусным фото, на котором на первый взгляд можно заметить пробравшегося в комнату ворона — будто по Эдгару По.
Только здесь он уже сам "задавал вопросы". Например, а точно ли это птица? Оказывается, нет,
Фото вышло в топ в том числе на Reddit и быстро разлетелось по соцсетям. И понятно, почему оно вызвало столько вопросов. Угольная птица с круглым горящим глазом, которую разглядели на снимке многие пользователи, при ближайшем рассмотрении оказывается котиком, а её "клюв" — кошачьим ухом. На фото у животного не видно ни лап, ни второго глаза, что и породило замешательство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети стало вирусным фото, на котором на первый взгляд можно заметить пробравшегося в комнату ворона — будто по Эдгару По.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)