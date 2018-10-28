Угадайте, кто это? Снимок сломал мозг пользователям Сети









пишет Лайф.ру . Только здесь он уже сам "задавал вопросы". Например, а точно ли это птица? Оказывается, нет,Лайф.ру .

Фото вышло в топ в том числе на Reddit и быстро разлетелось по соцсетям. И понятно, почему оно вызвало столько вопросов. Угольная птица с круглым горящим глазом, которую разглядели на снимке многие пользователи, при ближайшем рассмотрении оказывается котиком, а её "клюв" — кошачьим ухом. На фото у животного не видно ни лап, ни второго глаза, что и породило замешательство.







