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Будем жить бедно, но недолго: белорусам обещают в 2019 году среднюю зарплату в 1025 рублей
В 2019 году средняя зарплата в Беларуси должна составить 1025 рублей, а в декабре 2019-го она достигнет 1100 рублей. Об этом министр экономики Дмитрий Крутой заявил на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, сообщает
По словам министра, в четвёртом квартале 2018 года средняя зарплата составит 1000 рублей, а в среднем за весь год — 938 рублей.
Чиновник добавил, что зарплата работников бюджетной сферы, согласно программе правительства, должна составлять не менее 80% от средней по стране.
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В 2019 году средняя зарплата в Беларуси должна составить 1025 рублей, а в декабре 2019-го она достигнет 1100 рублей. Об этом министр экономики Дмитрий Крутой заявил на...
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