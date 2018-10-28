Будем жить бедно, но недолго: белорусам обещают в 2019 году среднюю зарплату в 1025 рублей

По словам министра, в четвёртом квартале 2018 года средняя зарплата составит 1000 рублей, а в среднем за весь год — 938 рублей.









Чиновник добавил, что зарплата работников бюджетной сферы, согласно программе правительства, должна составлять не менее 80% от средней по стране.



