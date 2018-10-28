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Будем жить бедно, но недолго: белорусам обещают в 2019 году среднюю зарплату в 1025 рублей

29.10.2018 19:35 — Разное | Партизан  
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В 2019 году средняя зарплата в Беларуси должна составить 1025 рублей, а в декабре 2019-го она достигнет 1100 рублей. Об этом министр экономики Дмитрий Крутой заявил на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, в четвёртом квартале 2018 года средняя зарплата составит 1000 рублей, а в среднем за весь год — 938 рублей.


Чиновник добавил, что зарплата работников бюджетной сферы, согласно программе правительства, должна составлять не менее 80% от средней по стране.


 
 
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В 2019 году средняя зарплата в Беларуси должна составить 1025 рублей, а в декабре 2019-го она достигнет 1100 рублей. Об этом министр экономики Дмитрий Крутой заявил на...
 
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