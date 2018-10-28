Лукашенко: Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть

Президент Беларуси Александр Лукашенко занимается спортом примерно по два часа в день. Он не любит спортзалы и предпочитает заниматься на улице. Об этом глава государства рассказал на встрече с молодежью БРСМ 29 октября.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент рассказал, что старается уделять спорту примерно два часа в день. «Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю спорту. У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся», — сказал он, передает пресс-служба президента Беларуси.

Президент признался, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе.

«И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30−45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс», — посоветовал Александр Лукашенко.

О приверженности президента спортивному образу жизни известно давно. Глава государства катается на роликах, беговых и горных лыжах, играет в теннис, хоккей, футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, президент периодически занимается и работой по хозяйству: косит траву и колет дрова. Не раз президент давал советы о том, как лучше питаться , делился рецептом диеты .