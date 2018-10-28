БГУ запустил свой собственный спутник

Спутник «BSUSat-1» Белорусского государственного университета успешно выведен на орбиту высотой более 500 километров над поверхностью Земли! Знаковое событие в истории ведущего вуза состоялось 29 октября 2018 года в 03.43 (по времени Минска), сообщили в пресс-службе университета.

Спутник БГУ стал первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите.

«BSUSat-1» запущен в Китае с космодрома «Цзюцюань» (JSLC). В настоящий момент с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая связь, его бортовые системы полноценно функционируют.

Параметры аппарата составляют 20x10x10 см3, масса – чуть больше 1,6 кг. При незначительных габаритах он обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников: оснащен системами энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. На спутнике установлена цифровая камера, радиационный спектрометр, инфракрасный детектор и другое специальное оборудование.

Программное обеспечение для работы спутника разработано учеными БГУ. Полетная программа создавалась индивидуально под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры.

Университетский спутник позволит выполнить широкий спектр задач. В научных целях будет проводится изучение и исследование радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов, дистанционное зондирование Земли.

Образовательная составляющая позволит использовать наноспутник как летающую учебно-научную лабораторию. Вместе с наземным комплексом управления, приема и обработки данных студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования. Кроме того, обучающиеся уже получили уникальный опыт полного цикла разработки, создания и использования собственных космических аппаратов, принимая активное участие в его разработке.

Первые позывные спутника БГУ преподаватели и студенты услышат 30 октября – в День рождения вуза. Над территорией Беларуси аппарат будет пролетать 6 раз в сутки, находясь в зоне радиовидимости 10–11 минут. Передача информации пройдет в радиолюбительском диапазоне. Поэтому, обладая минимальными средствами приема, получить данные со спутника могут все организации и частные лица. Полученная специалистами разных стран информация будет аккумулироваться на специально созданном интернет-портале. Ею сможет воспользоваться все мировое научное сообщество, занимающееся разработкой служебной платформы, целевой нагрузки сверхмалых космических аппаратов, фундаментальной космофизикой, астрофизикой, изучением радиационных поясов Земли, верхних слоем атмосферы и т.д.

Запуск собственного наноспутника стал итогом десятилетней работы коллектива сотрудников и студентов Центра аэрокосмического образования, факультета радиофизики и компьютерных технологий и физического факультета БГУ.