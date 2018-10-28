﻿ Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал

29.10.2018 20:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первому каналу. Использование "Ждуна" в одной из программ ведущего грозит телеканалу крупным штрафом.

Иск московской компании CD Land зарегистрировал Арбитражный суд столицы. Этой фирме принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун". Ответчик – Первый канал, с которого требуют взыскать три миллиона рублей.

"Ждун" появлялся в программе Андрея Малахова на Первом канале в 2017-м. А CD Land стала обладателем исключительных прав на образ "Ждуна", заключив в том же году лицензионный договор с автором скульптуры – художницей из Нидерландов Маргрит ван Брифорт.

Истцы уже выиграли несколько подобных дел. В августе арбитраж Москвы взыскал в пользу правообладателя компенсацию за незаконное использование "Ждуна" – 8,6 миллиона рублей пришлось заплатить сотовому оператору "Мегафон". Как установил суд, ответчик использовал изображение в рекламных целях на своем сайте.

"Ждун" – скульптура, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свое самое известное произведение ван Брифорт создала в 2016 году, назвав его Нomunculus loxodontus – от латинских слов homunculus ("человечек") и loxodontus ("африканский слон"). На самом деле у "Ждуна" голова морского слона. Скульптура приобрела огромную популярность в русскоязычном сегменте интернета.


По данным РИА Новости, в Арбитражном суде Москвы сейчас зарегистрированы десятки исков от лица компании CD Land. Ответить за использование образа "Ждуна" предстоит не только индивидуальным предпринимателям и компаниям, но и частным лицам.

На Первом канале изданию "Дни.ру" напомнили: это далеко не первый штраф, который компании придется уплатить стараниями Андрея Малахова. Роскомнадзор уже наказывал телеканал за выпуски программы "Пусть говорят" (которую тогда вел Малахов) с участием Дианы Шурыгиной.

Шурыгина – 17-летняя жительница Ульяновска, которая заявила об изнасиловании совершеннолетним приятелем Сергеем Семеновым. Молодого человека приговорили к лишению свободы. Центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 возмущенных обращений по поводу программ с участием этой девушки.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первому каналу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика