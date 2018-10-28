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Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Иск московской компании CD Land зарегистрировал Арбитражный суд столицы. Этой фирме принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун". Ответчик – Первый канал, с которого требуют взыскать три миллиона рублей.
"Ждун" появлялся в программе Андрея Малахова на Первом канале в 2017-м. А CD Land стала обладателем исключительных прав на образ "Ждуна", заключив в том же году лицензионный договор с автором скульптуры – художницей из Нидерландов Маргрит ван Брифорт.
Истцы уже выиграли несколько подобных дел. В августе арбитраж Москвы взыскал в пользу правообладателя компенсацию за незаконное использование "Ждуна" – 8,6 миллиона рублей пришлось заплатить сотовому оператору "Мегафон". Как установил суд, ответчик использовал изображение в рекламных целях на своем сайте.
"Ждун" – скульптура, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свое самое известное произведение ван Брифорт создала в 2016 году, назвав его Нomunculus loxodontus – от латинских слов homunculus ("человечек") и loxodontus ("африканский слон"). На самом деле у "Ждуна" голова морского слона. Скульптура приобрела огромную популярность в русскоязычном сегменте интернета.
По данным
На Первом канале изданию "Дни.ру" напомнили: это далеко не первый штраф, который компании придется уплатить стараниями Андрея Малахова. Роскомнадзор уже наказывал телеканал за выпуски программы "Пусть говорят" (которую тогда вел Малахов) с участием Дианы Шурыгиной.
Шурыгина – 17-летняя жительница Ульяновска, которая заявила об изнасиловании совершеннолетним приятелем Сергеем Семеновым. Молодого человека приговорили к лишению свободы. Центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 возмущенных обращений по поводу программ с участием этой девушки.
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Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первому каналу.
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