Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал



Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru

Иск московской компании CD Land зарегистрировал Арбитражный суд столицы. Этой фирме принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун". Ответчик – Первый канал, с которого требуют взыскать три миллиона рублей."Ждун" появлялся в программена Первом канале в 2017-м. А CD Land стала обладателем исключительных прав на образ "Ждуна", заключив в том же году лицензионный договор с автором скульптуры – художницей из НидерландовИстцы уже выиграли несколько подобных дел. В августе арбитраж Москвы взыскал в пользу правообладателя компенсацию за незаконное использование "Ждуна" – 8,6 миллиона рублей пришлось заплатить сотовому оператору "Мегафон". Как установил суд, ответчик использовал изображение в рекламных целях на своем сайте."Ждун" – скульптура, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свое самое известное произведение ван Брифорт создала в 2016 году, назвав его Нomunculus loxodontus – от латинских слов homunculus ("человечек") и loxodontus ("африканский слон"). На самом деле у "Ждуна" голова морского слона. Скульптура приобрела огромную популярность в русскоязычном сегменте интернета.По данным, в Арбитражном суде Москвы сейчас зарегистрированы десятки исков от лица компании CD Land. Ответить за использование образа "Ждуна" предстоит не только индивидуальным предпринимателям и компаниям, но и частным лицам.На Первом канале изданию "Дни.ру" напомнили: это далеко не первый штраф, который компании придется уплатить стараниями Андрея Малахова. Роскомнадзор уже наказывал телеканал за выпуски программы "Пусть говорят" (которую тогда вел Малахов) с участиемШурыгина – 17-летняя жительница Ульяновска, которая заявила об изнасиловании совершеннолетним приятелем. Молодого человека приговорили к лишению свободы. Центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 возмущенных обращений по поводу программ с участием этой девушки.