Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце независимости?



Фото: president.gov.by

Поразительно, но даже тамтщательно охраняла его служба безопасности. Об этом свидетельствуют фотографииглавы государства.Высоченный охранник стоял у Лукашенко буквально за спиной.Остается только догадываться, чем вызваны такие меры безопасности во Дворце независимости.