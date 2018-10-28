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Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце независимости?
Фото: president.gov.by
Поразительно, но даже там Александра Лукашенко тщательно охраняла его служба безопасности. Об этом свидетельствуют фотографии
Высоченный охранник стоял у Лукашенко буквально за спиной.
Остается только догадываться, чем вызваны такие меры безопасности во Дворце независимости.
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