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Сразу с двух ракурсов засняли на видео ДТП на бульваре - Машерова
29.10.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП на перекрёстке бульвара и проспекта Машерова уже никого не удивляют. Но в данном случае у нас сразу два видео - с разных ракурсов.
смотрим первое видео:
и второе видео -
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ДТП на перекрёстке бульвара и проспекта Машерова уже никого не удивляют. Но в данном случае у нас сразу два видео - с разных ракурсов. смотрим первое видео: и...
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