Макрон уважает решение Меркель не претендовать на новый канцлерский срок, называет ее мужественным руководителем

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник приветствовал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не баллотироваться на новый срок на посту председателя правительства Германии.

"Это ее решение, и я считаю, что оно заслуживает уважения", - сказал Э.Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Елисейском дворце.

По его словам, это "очень достойное" решение. Французский лидер также отметил, что А.Меркель на посту канцлера ФРГ всегда управляла страной "с большим мужеством".

Ранее в понедельник А.Меркель сообщила журналистам, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок. Она также заявила, на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) 7-8 декабря не будет выдвигаться на должность председателя партии.

"Во-первых, на следующих партийном съезде ХДС, который пройдет в декабре в Гамбурге, я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ХДС. Во-вторых, этот четвертый срок полномочий - мой последний в качестве федерального канцлера ФРГ", - сказала А.Меркель.

При этом она подчеркнула, что готова работать канцлером до конца действующего срока.

Германские СМИ со своей стороны отмечают, что это решение А.Меркель вызвано снижающейся популярностью ХДС, в частности, неудачными результатами партии на выборах в Гессене, которые прошли в минувшие выходные. По итогам выборов ХДС и вторая крупная системная политическая сила, Социал-демократическая партия Германии СДПГ понесли крупные потери: в 10-11% голосов каждая.