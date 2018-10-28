США направят около 5 тыс. солдат на границу с Мексикой для сдерживания потока мигрантов - СМИ

США планируют направить примерно 5 тыс. солдат на границу с Мексикой вместо 800 военнослужащих, как планировалось ранее, чтобы предотвратить проникновение колонны мигрантов, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации источников, согласно новому плану Пентагона, около 1,8 тыс. солдат будут направлены в штат Техас, 1,7 тыс. отправятся в Аризону и 1,5 тыс. - в Калифорнию.

В сообщении отмечается, что на данный момент караван мигрантов движется по территории Мексики в северном направлении в сторону границы с США.

Также источник в Пентагоне сообщил изданию, что некоторые военнослужащие уже направились на границу. По его данным, большинство из них останутся там до декабря.

На прошлой неделе стало известно, что колонна мигрантов численностью более 7,2 тыс. человек движется через Мексику в сторону границы США. Как сообщалось ранее, среди них есть граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.

В четверг президент США Дональд Трамп призвал направляющихся в США мигрантов "повернуть назад". "Для тех, кто идет колонной: поворачивайте назад! Мы не впускаем людей в нашу страну незаконно. Возвращайтесь в ваши страны и подавайте на гражданство так, как делают миллионы других", - написал он в Twitter.