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На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией
Новости Беларуси. 29 октября Президент встретился с активом БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Лукашенко очень часто радушно приглашали в гости. На празднование тысячелетия Бреста и даже на Форум сельской молодёжи, который ежегодно собирает молодых тружеников сельхозпроизвдства, предпринимателей, работников социальной сферы. А вот самые юные приглашали в Сморгонь и задавали вопросы о самом заветном и волшебном.
Анастасия Ванеева:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 29 октября Президент встретился с активом БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то...
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