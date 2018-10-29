"С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата". Босс "Динамо-Брест" - о "деле Савицкого"

5 октября футбольный арбитраж АБФФ, разрешая спор между брестским «Динамо» и «Неманом» вокруг компенсации за переход Павла Савицкого, постановил, что брестчане должны заплатить 265 тысяч долларов. Решение не понравилось проигравшей стороне. Директор клуба Игорь Астапчик заявил, что платить никто не будет, а босс «Динамо» Александр Зайцев, признался, будто окунулся на заседании в атмосферу советского политбюро.



Павел Савицкий. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

На следующий день бизнесмен согласился более подробно высказаться о решении арбитража и поговорить о Савицком. Несмотря на то что это первое интервью Александра Зайцева, говорить на другие темы руководитель пока отказывается.

— Вы очень емко высказались по горячим следам после заседания арбитража федерации. Совсем там не понравилось?

— Я на подобных мероприятиях бываю часто, но в федерации побывал впервые. Стандартный советский подход: заслушали, выступили, вынесли решение. Причем что было особенно показательно, решение было уже готово заранее. И председатель арбитража Евгений Шунтов даже об этом проболтался.

Я дал команду запросить аудиозапись и этого заседания, и всех предыдущих. Потому что там тоже были вопросы. Например, во время одного из заседаний Комитета по статусу и переходам председатель Сергей Ильич удалил Сергея Шулинского, который на тот момент являлся директором «Динамо-Брест». Удалил, как утверждает федерация, за некорректное поведение. Вроде бы формулировка была такой. Мы с этим не согласны. И изучение аудиозаписи расставит все по местам и покажет, что Ильич, мягко говоря, вел себя предвзято по отношении к нашему клубу.

Что касается заседания арбитража, будем разбирать запись по полочкам. Правда, из двух часов в сухом остатке мало что останется. Большую часть времени занял словесный понос со стороны Шунтова, который учил всех жизни. Некоторые его речи было смешно слушать. Рассказывал, как растить молодых футболистов. Когда я ему стал говорить, что за последние годы «Динамо» как никто другой вкладывает в молодых футболистов, в академию, а в этом году запустило проект по привлечению европейских тренеров, он уже не выглядел таким красавцем. Такой вот фон был в четверг.

— Тем не менее, решения арбитража вы не дождались, уехав по делам. Как отреагировали, когда вам сообщили, что клуб должен платить?

— Негативно. Мы считаем, что решение должно быть в нашу пользу — «Неману» мы должны ноль рублей и ноль копеек. Однако члены арбитража с самого начала дали понять, что у них уже есть свое мнение. По большому счету, наш представитель не был заслушан до конца. Нам не дали высказаться полностью, ущемили права.

Что касается сумм, то мне не принципиально — 211 тысяч долларов, 265 или 611. Мы считаем, что правда наша и что «Неману» мы ничего не должны.

— Вас вообще удивила подобная разбежка в суммах?

— Первоначальная позиция Гродно хотя бы чем-то была обоснована. В клубе взяли весь доход Савицкого за 5 лет (211 тысяч долларов — Tribuna.com) и умножили на 3 по каким-то правилам. Клуб хотя бы от чего-то отталкивался. А вот чем руководствовался арбитраж, я пока не понял. Впрочем, надо дождаться мотивировочную часть. Мы ее изучим и все поймем. Пока я бы не хотел комментировать решение, но видно, что оно является поддержкой «Неману». С этим мы не согласны.

Какая бы сумма ни получилась в итоге, она лишний раз говорит о том, что в нашем футболе многое перевернуто с ног на голову. Пирамида идет не от рынка, а стоит вверх ногами. Цена футболиста в мире формируется переговорным путем, а у нас по каким-то нормативам. Мы эту кухню поняли и приняли при покупке молодых игроков. Например, всегда платили «Минску». И методика оценки одинаковая: затраты клуба на воспитание конкретного игрока плюс коэффициент.

Поэтому ситуация с Савицким понятна, но для рынка ненормальна. Футболисты имеют разные таланты, разную степень подготовки и разную стоимость. Невозможно просто посчитать затраты на человека и помножить. У «Немана» отсутствует рыночная оценка ситуации. Это нормативный подход. А какой подход у АБФФ, будем комментировать после получения мотивировочной части.

— У вас была договоренность с «Неманом» на выплату 211 тысяч долларов, но она сорвалась из-за того, что гродненцы нарушили конфиденциальность переговоров. Так писалось в прессе. Это для вас насколько принципиально?

— Хочу отметить, что в прессе об этом говорили только в Гродно. Два раза Гой, еще несколько раз председатель «Немана» Иван Ворсович на заседаниях комитета, что потом и стало достоянием общественности.

А формулировки, которые сам себе написал Ильич, не являются истиной. То, что он пишет, мы видели на примере регламента 2017 года, который в некоторых пунктах шел в разрез с регламентом ФИФА. Понадопускали ошибок, а сейчас пытаются их исправить за наш счет. Может, у Ильича и есть какая-то точка зрения, но он себя загнал в такой угол, что вынужден поддерживать «Неман».

Что касается переговоров с «Неманом», то они были. Гой позвонил и пригласил в Гродно. Поскольку Мечислав Брониславович старше, я приехал. Он изложил свою точку зрения, я — нашу. Мы поняли, что никто от своей позиции отказываться не собирается. Но я бы, в отличие от гродненской стороны, не стал раскрывать детали тех разговоров.

С Савицким «Неман» облажался дважды. Первый раз, когда не смог его продать в течение стольких лет. Второй — когда не смог оставить в команде. Почему я теперь должен платить за неспособность клуба продать футболиста?

— Регламент.

— Совершенно верно. Именно к регламенту мы и апеллируем. С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата. Мы опираемся на три пункта регламента ФИФА, которые должны быть продублированы в нашем регламенте. «Неман» же стоит на пункте, который идет в разрез с нормами ФИФА. Савицкого мы забирали в статусе свободного агента. Та формулировка и формат, в которой Ворсович предлагал ему продлить контракт — это буквально цитата из той самой спорной статьи из регламента, которая противоречит рекомендациям ФИФА и УЕФА. То есть «Неман» изначально не очень-то заботился о том, чтобы оставить Пашу, никаких конкретных предложений и цифр не последовало, они ждали момент, чтобы повести себя так, как повели.

Об этом уже много говорилось. Не вижу смысла повторяться.

Я много читаю в соцсетях, вижу, что болельщики не понимают, почему Брест артачится. Якобы чуть ли не самый богатый клуб Беларуси, а денег нет. Деньги есть, но «Неман» не получит ни копейки.

— Вы так и ответили про договоренность с «Неманом».

— Мы не пришли к соглашению, не договорились. Не было парафировано ни одного черновика. А «Неман» поспешил думать иначе и допустил утечку. В деловых отношениях так не принято. Как мне с ними всерьез что-то обсуждать, если тебя приглашают, озвучивают идею, что ты им должен и предлагают заплатить; ты не успеешь ее обсудить ни с ними, ни со своими, а идея уже озвучена и выплеснута в массы? И вся страна затаилась и ждет, когда заплатим. Это как страшную бабу замуж выдавать, пока жених не опомнился. А потом, конечно, скандал на все село, что, гад эдакий, бросил.

Может быть, мне действительно стоит в чем-то поддержать гродненский клуб, но не в деле Савицкого. Повторюсь, в Гродно его профукали. Я могу помочь как спонсор, если им так хочется и наша федерация разрешит. Я, кстати, предлагал схему с процентом от последующей продажи. А я смогу продать Пашу за реальную рыночную цену. Год-два его раскрутить — и я его продам. И был готов отдать процентов 20. Мне не жалко. Ребята это услышали, но на такую схему не пошли по разным причинам.

— Директор «Динамо» по развитию Виктор Радьков считает, что подобные компенсации — бред. Но ведь это сделано для того, чтобы защищать маленькие клубы.

— Виктор высказал позицию клуба. Просите меня ее повторить? Прецедент, когда можно вырастить молодого футболиста и потом шантажировать его, должен быть в нашем футболе искоренен. И мы будем идти до конца. Мы не хотим, чтобы клубы имели возможность манипулировать будущим футболиста. Безусловно, надо защищать маленькие клубы, которые вырастили игрока, чтобы большие их не «убили». Такая точка зрения имеет право на жизнь. Это подход. В чем-то он, на мой взгляд, популистский. Коммунизм тоже был красивой идеей.

Ведущие ассоциации — ФИФА, УЕФА — озабочены и уже вводят ограничения по числу игроков, которых можно отдавать в аренду, на количество переходов и так далее. Все это сделано для того, чтобы не было ситуации, когда кто-то большой пришел в маленький клуб и скупил все самое талантливое. Мир сегодня живет быстро, и, думаю, скоро до нас дойдут и подобные требования.

Мы сами тоже пока еще маленький клуб. У нас из частных клубов страны самая большая академия. И через несколько лет мы столкнемся с посягательствами со стороны больших клубов на наших футболистов. На это я смотрю спокойно. Надо работать, выстраивать правовые механизмы, нормально работать с игроком, его родителями, подписывать долгосрочное контракты, иметь сеть лояльных агентов, иметь сеть партнерских клубов в Европе. Мы со многими клубами из больших лиг сотрудничаем. Этого не видно. Это рутинная ежедневная работа по обмену мнениями, специалистами, тренингами и другому взаимодействию. И всем надо так же работать. И тогда будете спокойны за свое будущее и будущее своих футболистов.

— Игорь Астапчик сказал, что клуб готов обращаться в ФИФА, УЕФА и Лозанну. Изучали прецеденты? Например, по «делу Гутора» спортивный суд в Лозанне отменил решение апелляционного комитета АБФФ.

— Ну, а Хацкевич свой суд проиграл. Практика разная и вынесение решений тоже разное, что еще раз подчеркивает: нельзя что-то подводить под общий знаменатель. CAS будет все рассматривать в разрезе конкретного случая.

Мы полностью убеждены, что все эти инстанции вряд ли одобрят практику АБФФ по созданию регламента, который идет в разрез с основными нормативными документами ФИФА.

— Вы готовы идти во все инстанции и нести соответствующие расходы?

— Да, готовы. Более того, мы будем давать независимую правовую оценку действиям федерации, потому что не имели возможности изложить свою позицию во всей полноте: некоторые наши доводы в федерации просто не принимали, а некоторые вещи со стороны «Немана» принимались задним числом. Считаю, была игра в одни ворота. У нас есть все инструменты, чтобы это доказать. Поэтому мы смело идем в международные инстанции.

— Так может статься, что на обжалование вы потратите больше, чем 265 тысяч. Оно того стоит?

— Дело не в деньгах, а в правоте. Правда на нашей стороне.

— Не считаете, что вся эта ситуация возникла еще при подписании Савицкого из-за просчетов клубных юристов, которые просмотрели, что светит компенсация?

— Не считаю. И мы продолжаем доказывать свою точку зрения. У нас достаточно юристов и достаточно возможностей привлекать юридическую помощь со стороны. Еще раз говорю: я абсолютно спокоен.

— Тогда стало ли для вас обращение «Немана» в АБФФ неожиданностью?

— В чужую голову не залезешь. Что себе думали в Гродно, я не буду комментировать.

— Как на эту историю реагирует Савицкий?

— Как мне кажется, Пашу спасает природный пофигизм. Он хочет стать лучшим бомбардиром. Это его заботит гораздо больше.

— Как вам вообще его игра?

— Паша достаточно быстро пережил сложный момент сразу после перехода. В «Немане» на него играла вся команда, а сейчас он один из. И ему удалось себя найти. Не сразу, но постепенно он проявил свои лучшие качества. Мы видим его отношение к делу, к тренировкам. Это уже другой человек. Гораздо более серьезный. Его не надо искать по заведениям. Это уже взрослая личность. И в ближайшие сезоны он будет только прибавлять.

— По ходу сезона Савицкий попал под санкции вместе с Милевским и Гавриловичем. Нападающий и защитник команду покинули, а Савицкий остался. Это связано с вопросами компенсации?

— Были другие причины.

— Какие?

— Вы сами знаете, что в «Динамо» не принято выносить внутреннюю кухню на обсуждение. Паша попал под санкции. Он до сих пор под санкциями. Мы пообщались, и он остался в команде.

— Савицкий открыто поддерживал Милевского. Ваша реакция?

— Паша не даст соврать, что я ему сказал: ты хоть татуировку на причинном месте нанеси и показывай после каждого гола, главное — забивай по три за игру. Тогда можешь показывать все, что угодно. Мы заинтересованы в победах. И для меня как руководителя главное — результат. А как при этом самовыражаются футболисты, мне все равно.

— Так почему все-таки он остался?

— Не обязательно всем все знать. Я отвечу, и последует вопрос: почему не оставили Милевского и Гавриловича?

— Последует.

— А следующий вопрос будет о роли Шпилевского.

— Будет.

— Поэтому и не буду вдаваться в подробности.

— Савицкого не вызывают в сборную, что затрудняет его капитализацию — игрока-сборника продать легче. Понимаете, почему Криушенко не приглашает Павла?

— Понимаю и считаю это временным явлением. Но сборная не тот коллектив, которым я управляю. Поэтому не могу комментировать дела «националки».

Я плачу ребятам премии за вызовы в сборные. Считаю, это почетно для любого клуба, но я не вижу большой проблемы в этих временных перерывах. Хотя бы потому, что Паша мелькает на международной арене. Во время матчей сборных «Динамо» проводит товарищеские игры. По нашей стратегии мы не играем с восточными командами. Или Западная Европа, или команды из принципиальных для нас рынков — Эмираты, Китай. Скорее всего, это повторится во время ближайшей паузы. На эти игры мы собираем скаутов, ведем трансляцию, высылаем всем заинтересованным запись. Собираем аудиторию специалистов, которые могут способствовать реализации игроков не менее серьезно, чем матчи сборной.

— Криушенко разговаривал с Савицким и все ему объяснял. Может, у вас был разговор с главным тренером «националки»?

— Мы не знакомы. С Криушенко говорил Ковальчук.

— Савицкий не раз попадал в ситуации с нарушением режима. Одна история была в сборной год назад, вторая — весной этого года. В «Динамо» он тоже имел проблемы из-за дисциплины. Вас это тревожит?

— Нет. Меня больше тревожат травмы и функциональная готовность. Именно поэтому мы последние полгода много внимания уделяли медицине — формировали штат врачей, реабилитологов. Дисциплина — это дело убеждения. В нашем клубе нормальная атмосфера, и со временем все футболисты приходят к убежденности, что им поможет только адский труд. Все заряжены работать. Поверьте мне, Савицкий сейчас — это уже другой человек.

— Повторения историй не боитесь?

— Не боюсь. Конечно, всякое бывает. Можно раз повторить, можно два. Можно даже 20. Но итог один и тот же — Паша возвращается к работе. А Паша — очень талантливый футболист.

Моя личная убежденность, что футболиста надо убедить, увлечь идеей и философией клуба — обозначить куда двигаться и развиваться, в какой футбол играть, как играть, какими силами. Когда ребята убеждены, когда они загорелись, их личные слабости отходят на второй план. Поверьте, у каждого человека есть силы, чтобы ради чего-то большого перестать делать что-то приятное.

— История со спором по Савицкому и то, как все разрешается в федерации — заседания, советская система — не отбивает охоту заниматься футболом?

— Это лишь досадный эпизод. На временные моменты я смотрю совершенно спокойно. И мы, насколько хватит сил, будем методично работать, чтобы вывести «Динамо» в окупаемый проект.

В любой стране футбол — очень длинный бизнес. В лучшем случае цикл длится лет 5−6. А реально надо закладываться лет на 10. И надо быть готовым к тому, что отдача придет не сразу. Главное, чего нам не хватает, — инфраструктуры. Это просто подрезает. В стране только в Борисове и Гомеле есть стадионы. Еще полстадиона — новый «Динамо». Беговые дорожки ломают картинку. Их быть не должно. Как и не должно быть разрывов между трибунами, когда видны деревья, дома, парковки. Должны быть чисто футбольные арены. Картинка ТВ-трансляции работает только в этом случае. И в большинстве доходных клубов это самый серьезный источник доходов. Потом идут спонсорские поступления, выплаты от участия в еврокубках, доходы от продажи мерча, билетов и игроков. Телетрансляции — то, без чего не вывести клуб на хорошие деньги. Но это тема отдельного интервью. Сейчас поговорить об этом мы не успеем.