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Мадридский "Реал" уволил главного тренера
Мадридский «Реал» объявил об увольнении главного тренера клуба Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности назначен бывший футболист клуба и тренер резервной команды Сантьяго Солари.
«Реал» не выигрывает уже месяц. Команда сейчас идет на девятом месте в чемпионате Испании, а в воскресенье проиграла «Барселоне» (1:5).
Отметим, что Лопетеги готовил к чемпионату мира сборную Испании, не проиграв с ней ни одного матча, а за несколько дней до старта мундиаля подписал контракт с «Реалом», проведя переговоры втайне от руководства федерации, с которой незадолго до этого подписал контракт до 2020 года.
Тогда президент федерации футбола Испании Луис Рубьялес уволил Лопетеги прямо перед началом чемпионата мира, заявив, что такое поведение недопустимо.
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Мадридский "Реал" объявил об увольнении главного тренера клуба Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности назначен бывший футболист клуба и тренер резервной...
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