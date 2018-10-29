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Мадридский "Реал" уволил главного тренера

29.10.2018 23:15 — Разное | Tut.by  
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Мадридский «Реал» объявил об увольнении главного тренера клуба Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности назначен бывший футболист клуба и тренер резервной команды Сантьяго Солари.


Хулен Лопетеги. Фото: Reuters

«Реал» не выигрывает уже месяц. Команда сейчас идет на девятом месте в чемпионате Испании, а в воскресенье проиграла «Барселоне» (1:5).

Отметим, что Лопетеги готовил к чемпионату мира сборную Испании, не проиграв с ней ни одного матча, а за несколько дней до старта мундиаля подписал контракт с «Реалом», проведя переговоры втайне от руководства федерации, с которой незадолго до этого подписал контракт до 2020 года.

Тогда президент федерации футбола Испании Луис Рубьялес уволил Лопетеги прямо перед началом чемпионата мира, заявив, что такое поведение недопустимо.

 
 
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Мадридский "Реал" объявил об увольнении главного тренера клуба Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности назначен бывший футболист клуба и тренер резервной...
 
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