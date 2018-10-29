"Нам нужны новые игроки". Горди Дуайер заявил, что не собирается в отставку и нуждается в новичках

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Амура» (3:6).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы оказались в ситуации, когда не можем совершать ошибки. Но в итоге команда регулярно ошибалась под давлением. Соперник переиграл нас. Результат говорит сам за себя.

Сейчас нам нужны новые игроки, нужна глубина состава и свежая кровь. Конечно, мы продолжим работать с теми, кто есть в нашем распоряжении, но необходимо анализировать рынок потенциальных новичков, ведь не все наши хоккеисты оправдывают ожидания.

— Понятно, что 11 матчей могут подточить уверенность любого человека. Вы чувствуете уверенность в своих силах и не думали ли об отставке?

— Для меня ничего не изменилось вне зависимости от результата. Не в моем характере бросать работу. Есть ли у меня грань? Не буду отвечать на этот вопрос. У меня есть контракт с клубом, и я намерен его выполнять.

— Артем Волков удаляется в зоне атаки третий матч подряд. Относится ли он к «пассажирам» , о которых вы говорили прошлый раз?

— Артем — это один самых опытных игроков команды. Он выполняет особую роль, старается придать команде энергии. Эти удаления — результат его неуступчивого характера. Здесь также важен тот факт, что у нас небольшой ростер. Волков — центр четвертого звена. Такова реальность.

— Понятно, что все частично виноваты в поражении. Даже негативно настроенные журналисты. Какова часть вины ваша?

— Я не согласен, что здесь есть вина журналистов. Ваша работа — писать о хоккее. Вы ни при чем. Не буду мерить в процентах, кто виноват. Все несут ответственность — менеджмент, тренеры, игроки. Мы все должны разделить ответственность за результат.