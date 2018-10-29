ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нам нужны новые игроки". Горди Дуайер заявил, что не собирается в отставку и нуждается в новичках

29.10.2018 23:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Амура» (3:6).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы оказались в ситуации, когда не можем совершать ошибки. Но в итоге команда регулярно ошибалась под давлением. Соперник переиграл нас. Результат говорит сам за себя.

Сейчас нам нужны новые игроки, нужна глубина состава и свежая кровь. Конечно, мы продолжим работать с теми, кто есть в нашем распоряжении, но необходимо анализировать рынок потенциальных новичков, ведь не все наши хоккеисты оправдывают ожидания.

— Понятно, что 11 матчей могут подточить уверенность любого человека. Вы чувствуете уверенность в своих силах и не думали ли об отставке?

— Для меня ничего не изменилось вне зависимости от результата. Не в моем характере бросать работу. Есть ли у меня грань? Не буду отвечать на этот вопрос. У меня есть контракт с клубом, и я намерен его выполнять.

— Артем Волков удаляется в зоне атаки третий матч подряд. Относится ли он к «пассажирам», о которых вы говорили прошлый раз?

— Артем — это один самых опытных игроков команды. Он выполняет особую роль, старается придать команде энергии. Эти удаления — результат его неуступчивого характера. Здесь также важен тот факт, что у нас небольшой ростер. Волков — центр четвертого звена. Такова реальность.

— Понятно, что все частично виноваты в поражении. Даже негативно настроенные журналисты. Какова часть вины ваша?

— Я не согласен, что здесь есть вина журналистов. Ваша работа — писать о хоккее. Вы ни при чем. Не буду мерить в процентах, кто виноват. Все несут ответственность — менеджмент, тренеры, игроки. Мы все должны разделить ответственность за результат.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал поражение от "Амура" (3:6).
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика