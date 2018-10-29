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В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов»
Ночь с 29 на 30 октября 1937 года — черная ночь в истории Беларуси. За одну ночь советские спецслужбы расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции — литераторов, ученых, государственных деятелей. Фоторепортаж подготовили журналисты
Среди расстрелянных: Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Платон Головач, Юлий Таубин, Анатоль Вольный, Тодор Кляшторный, Юрка Лявонный, Валерий Моряков.
Для увековечивания памяти невинно убитых поэтов и писателей общественность собралась в Куропатах.
На мероприятии выступают поэты и барды.
«Сегодняшние литературные чтения не являются ни политической акцией, ни каким-то перформансом — мы отдадим дань памяти расстрелянным писателям», — напоминают инициаторы.
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Ночь с 29 на 30 октября 1937 года — черная ночь в истории Беларуси. За одну ночь советские спецслужбы расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции —...
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