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В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов»

29.10.2018 22:51 — Разное | Партизан  
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Ночь с 29 на 30 октября 1937 года — черная ночь в истории Беларуси. За одну ночь советские спецслужбы расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции — литераторов, ученых, государственных деятелей. Фоторепортаж подготовили журналисты "Нашей нивы"

В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов»
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Среди расстрелянных: Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Платон Головач, Юлий Таубин, Анатоль Вольный, Тодор Кляшторный, Юрка Лявонный, Валерий Моряков.

Для увековечивания памяти невинно убитых поэтов и писателей общественность собралась в Куропатах.

На мероприятии выступают поэты и барды.

«Сегодняшние литературные чтения не являются ни политической акцией, ни каким-то перформансом — мы отдадим дань памяти расстрелянным писателям», — напоминают инициаторы.


 
 
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Ночь с 29 на 30 октября 1937 года — черная ночь в истории Беларуси. За одну ночь советские спецслужбы расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции —...
 
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