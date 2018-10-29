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Фотофакт. Граффити со Светланой Алексиевич появилось в Варшаве
В одном из спальных районов Варшавы на стене появилось граффити с портретом лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Фото опубликовали в
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В одном из спальных районов Варшавы на стене появилось граффити с портретом лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Фото опубликовали...
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