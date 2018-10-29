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На дне: минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд

29.10.2018 22:06 — Разное | Партизан  
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В чемпионате КХЛ минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд. Сегодня «зубры» на «Минск-Арене» проиграли «Амуру» со счетом 3:6.

У «Динамо» — последнее место в Западной конференции с 12 баллами. Отставание от восьмого места составляет 7 баллов.
Следующий матч - с китайским «Кульлунем»,пишет НН.


 
Теги: Минск
 
 
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В чемпионате КХЛ минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд. Сегодня «зубры» на «Минск-Арене» проиграли «Амуру» со счетом 3:6.
 
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