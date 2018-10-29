Начальник ГАИ Гродно - о наказании за повторное превышение скорости

"Каких-то новых установок в этой части абсолютно нет, - сказал начальник ГАИ Гродно в интервью порталу. - Как я и говорил, скорость - это абсолютное зло. Причем последствия у этого намного шире, чем просто превышение. Это и выезд на встречную полосу, и опрокидывания, лобовые столкновения, которые как правило заканчиваются весьма плачевно. Поэтому наша реакция в этой части оправдана. Те водители, которые не услышали... Такими жесткими, но оправданными мерами, мы пытаемся до них достучаться. Но мнение, что в 100% случаев однозначно будет лишение, ошибочно. Конечно, мы изучаем, при каких обстоятельствах было это совершено.









По сравнению с прошлым годом [в Гродненской области] выявлено на 6 тысяч нарушений меньше, нетрезвых минус 222 по отношению к прошлому году. Скорость - минус 3600. Без прав - минус 637 по отношению к прошлому году. И так далее, по всем позициям минус. И состояние аварийности снижается. На сегодняшний день число погибших на 100 000 населения составляет 3,53 чел. Это один из самых низких показателей в республике", - заявил начальник ГАИ Гродно.







