Вакарчук рассказал, хочет ли стать президентом









сообщае т Украинская правда. Об этом он сказал на лекции в Харькове,т Украинская правда.





"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), Меня интересуют изменения в стране", - отметил Вакарчук.





По его убеждению, политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.









"Его политическое влияние бесспорно". NYT опубликовала большую статью о Вакарчуке

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - добавил Вакарчук.



