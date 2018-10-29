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Вакарчук рассказал, хочет ли стать президентом
Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.
Об этом он сказал на лекции в Харькове,
"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), Меня интересуют изменения в стране", - отметил Вакарчук.
По его убеждению, политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.
"Его политическое влияние бесспорно". NYT опубликовала большую статью о Вакарчуке
"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - добавил Вакарчук.
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Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.
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