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Большой театр Беларуси готовит премьеру балета «Анастасия»

29.10.2018 21:29 — Разное | Партизан  
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На сцене Большого театра Беларуси оживет легенда о Жанне д’Арк Белой Руси – Анастасии Слуцкой. 30 и 31 октября состоится премьера балета Вячеслава Кузнецова «Анастасия».

Большой театр Беларуси готовит премьеру балета «Анастасия»
Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», на пресс-конференции сообщил народный артист Беларуси Юрий Троян, который и поставил балет.

Это вторая совместная работа композитора В. Кузнецова и хореографа-постановщика Ю. Трояна. Предыдущей был балет «Витовт». Он появился в репертуаре Большого театра Беларуси пять лет назад. «Витовт» и «Анастасия» составят дилогию, посвященную эпохе Великого княжества Литовского и белорусскому национальному характеру.


— Однако не считайте эти произведения историческим исследованием истории белорусского народа, — предупредил на пресс-конференции Юрий Троян. – «Анастасия» — хореографическая легенда. Конечно, самым сложным в работе было не повториться, сделать спектакль, который бы отличался от «Витовта». Мне, как постановщику, хотелось показать, как юное существо с чистой душой проходит через жизненные испытания. Как Анастасия развивается. Как накапливает энергию сопротивления враждебным силам. И как рождаются поступки, увековечившие ее имя. В какой-то момент я перестал переживать по поводу возможной похожести «Витовта» и «Анастасии». Генотип белоруса ведь один!

Автором либретто выступил известный белорусский драматург Анатолий Делендик. Это по его сценарию в 2003 году на киностудии «Беларусьфильм» был снят фильм «Анастасия Слуцкая». Правда, готовя премьеру, театр поставил драматургу условие: сюжет балета не должен повторять перипетии фильма.

Что касается музыки, Вячеслав Кузнецов обошелся без заимствований. Это полностью оригинальная работа, в которой есть мелодии, стилизованные под белорусский фольклор и татарский мелос.
Дирижер-постановщик спектакля – Андрей Галанов.

Сценографию создал главный художник Большого театра Беларуси Александр Костюченко. На кулисах есть лики, сошедшие с фресок Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Костюмы художника Екатерины Булгаковой.

Партию Анастасии подготовили заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Еромкина и ведущие мастера сцены Яна Штангей и Людмила Уланцева.

Балет «Анастасия» станет первой хореографической премьерой 86-го сезона в Большом театре Беларуси.

Генеральный партнер постановки – «Беларуськалий».


 
Теги: Минск
 
 
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На сцене Большого театра Беларуси оживет легенда о Жанне д’Арк Белой Руси – Анастасии Слуцкой. 30 и 31 октября состоится премьера балета Вячеслава Кузнецова...
 
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