Большой театр Беларуси готовит премьеру балета «Анастасия»

«Минск-Новости », на пресс-конференции сообщил народный артист Беларуси Юрий Троян, который и поставил балет. Об этом, как передает корреспондент агентства», на пресс-конференции сообщил народный артист Беларуси Юрий Троян, который и поставил балет.





Это вторая совместная работа композитора В. Кузнецова и хореографа-постановщика Ю. Трояна. Предыдущей был балет «Витовт». Он появился в репертуаре Большого театра Беларуси пять лет назад. «Витовт» и «Анастасия» составят дилогию, посвященную эпохе Великого княжества Литовского и белорусскому национальному характеру.









— Однако не считайте эти произведения историческим исследованием истории белорусского народа, — предупредил на пресс-конференции Юрий Троян. – «Анастасия» — хореографическая легенда. Конечно, самым сложным в работе было не повториться, сделать спектакль, который бы отличался от «Витовта». Мне, как постановщику, хотелось показать, как юное существо с чистой душой проходит через жизненные испытания. Как Анастасия развивается. Как накапливает энергию сопротивления враждебным силам. И как рождаются поступки, увековечившие ее имя. В какой-то момент я перестал переживать по поводу возможной похожести «Витовта» и «Анастасии». Генотип белоруса ведь один!





Автором либретто выступил известный белорусский драматург Анатолий Делендик. Это по его сценарию в 2003 году на киностудии «Беларусьфильм» был снят фильм «Анастасия Слуцкая». Правда, готовя премьеру, театр поставил драматургу условие: сюжет балета не должен повторять перипетии фильма.





Что касается музыки, Вячеслав Кузнецов обошелся без заимствований. Это полностью оригинальная работа, в которой есть мелодии, стилизованные под белорусский фольклор и татарский мелос.

Дирижер-постановщик спектакля – Андрей Галанов.





Сценографию создал главный художник Большого театра Беларуси Александр Костюченко. На кулисах есть лики, сошедшие с фресок Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.





Костюмы художника Екатерины Булгаковой.





Партию Анастасии подготовили заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Еромкина и ведущие мастера сцены Яна Штангей и Людмила Уланцева.





Балет «Анастасия» станет первой хореографической премьерой 86-го сезона в Большом театре Беларуси.





Генеральный партнер постановки – «Беларуськалий».



