Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси

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Водителям рекомендуют проявлять особую осторожность на дорогах. При этом не стоит забывать о смене летней резины на зимнюю. С 1 декабря тех, кто этого не сделает, будут наказывать штрафами.МЧС Беларуси советует по возможности воздержаться от поездок на автомобилях. Если же ваш авто стоит на низинном месте, его следует поставить в более безопасное место.Согласно прогнозам, скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха по стране будет варьироваться от 7 до 15 градусов выше ноля.