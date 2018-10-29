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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси

29.10.2018 23:35 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Причина тому – сильный ветер, мощные дожди, а в некоторых регионах – мокрый снег. В частности, по северу республики.

Водителям рекомендуют проявлять особую осторожность на дорогах. При этом не стоит забывать о смене летней резины на зимнюю. С 1 декабря тех, кто этого не сделает, будут наказывать штрафами.

МЧС Беларуси советует по возможности воздержаться от поездок на автомобилях. Если же ваш авто стоит на низинном месте, его следует поставить в более безопасное место.

Согласно прогнозам, скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха по стране будет варьироваться от 7 до 15 градусов выше ноля.

 
 
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Причина тому – сильный ветер, мощные дожди, а в некоторых регионах – мокрый снег.
 
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