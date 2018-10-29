

Хулен Лопетеги. Фото: Reuters

«Реал» не выигрывает уже месяц. Команда сейчас идет на девятом месте в чемпионате Испании, а в воскресенье проиграла «Барселоне» (1:5).Отметим, чтоготовил к чемпионату мира сборную Испании, не проиграв с ней ни одного матча, а за несколько дней до старта мундиаля подписал контракт с «Реалом», проведя переговоры втайне от руководства федерации, с которой незадолго до этого подписал контракт до 2020 года.Тогда президент федерации футбола Испанииуволил Лопетеги прямо перед началом чемпионата мира, заявив, что такое поведение недопустимо.