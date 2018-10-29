Лукашенко рассказал, что нужно делать мужикам, чтобы быть мужиками



Фото: пресс-служба президента Беларуси

занимается спортом примерно по два часа в день. Он не любит спортзалы и предпочитает заниматься на улице. Об этом глава государства рассказал на встрече с молодежью БРСМ 29 октября.Президент рассказал, что старается уделять спорту примерно два часа в день.— сказал он,пресс-служба президента Беларуси.Президент признался, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе.посоветовал Лукашенко.О приверженности президента спортивному образу жизни известно давно. Глава государства катается на роликах, беговых и горных лыжах, играет в теннис, хоккей, футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, президент периодически занимается и работой по хозяйству: косит траву и колет дрова. Не раз президент давал советы о том, как лучше питаться, делился рецептом диеты.