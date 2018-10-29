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Лукашенко поздравил Жаиру Болсонару с избранием на пост президента Бразилии
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии.
"Уверен, что под Вашим руководством страна укрепит свой международный авторитет и достигнет высоких результатов в обеспечении стабильности и процветания бразильского народа", - говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента Беларуси.
Глава государства заверил, что в этом деле Бразилия может рассчитывать на Беларусь как на надежного партнера, заинтересованного в комплексном развитии взаимовыгодных двусторонних отношений.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии. "Уверен, что под Вашим руководством страна укрепит свой...
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