Болельщиков-хулиганов в Беларуси теперь будут серьезно наказывать

Запрет на посещение спортивных площадок, стадионов и любых мест проведения спортивно-массовых мероприятий, отныне может быть возложен на болельщиков-хулиганов в Беларуси.

"Одним из нововведений, инициируемых министерством внутренних дел, является установление административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений", - сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси Дмитрий Курьян, комментируя поправки в Кодекс об административных правонарушениях, принятые 29 октября в Беларуси.

Он пояснил, что суть данного вида наказания заключается в том, что физическому лицу запрещается посещение физкультурно-спортивных сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, если данное лицо совершило ряд административных правонарушений, установленных кодексом об административных нарушениях.



Запрет на посещение спортивно-массовых мероприятий устанавливается исключительно судебными органами Республики Беларусь на срок от 3 месяцев до 3 лет, уточнил представитель МВД.

"При этом лицу, в отношение которого вынесена подобная мера наказания, запрещено посещать все без исключения спортивно=массовые мероприятия и спортивные соревнования, которые будут проводиться на любых объектах Республики Беларусь, независимо от того, где данное лицо совершило ранее правонарушение, и что повлекло установление в отношении него подобного запрета", - отметил он.

Д.Курьян также заверил, что МВД имеет достаточно широкий инструментарий для выявления "таких лиц".

"Если лицо, в отношении которого применен данный запрет, будет задержан на территории спортивного сооружения, к нему будут применены еще более суровые методы наказания - вплоть до административного ареста", - пообещал Д.Курьян.