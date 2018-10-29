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Как у Бэтмена. Какие ноу-хау представили юные белорусские изобретатели на областном конкурсе?

29.10.2018 23:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Прежде, чем оказаться на областном конкурсе, участникам пришлось пройти серьезный отбор школой и районом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как у Бэтмена. Какие ноу-хау представили юные белорусские изобретатели на областном конкурсе?

Поэтому на предпоследнем этапе из 700 исследовательских работ участие продолжили только 250. Разработки юные ученые представили на 4 площадках. Самый большой ажиотаж – в Институте развития образования.

Подробнее – в видеоматериале

Как у Бэтмена. Какие ноу-хау представили юные белорусские изобретатели на областном конкурсе?

 
 
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Новости Беларуси. Прежде, чем оказаться на областном конкурсе, участникам пришлось пройти серьезный отбор школой и районом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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