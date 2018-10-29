ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11-е поражение подряд. ХК «Динамо» проиграл «Амуру» в чемпионате КХЛ

29.10.2018 23:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Кажется, этих парней не остановить. В понедельник минское «Динамо» обновило клубный антирекорд и потерпело 11-е кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем льду зубры принимали одну из худших команд восточной конференции – хабаровский «Амур». Когда, как не в игре с таким соперником, возвращаться на победную тропу? Но в этот вечер все как-то сразу пошло не так. Минчане пропустили уже на третьей минуте.

11-е поражение подряд. ХК «Динамо» проиграл «Амуру» в чемпионате КХЛ

А на первый перерыв бело-синие ушли уступая с разницей в две шайбы. Во втором периоде «зубры» хотя бы сумели забросить – голы на счету Пулккинена и Ковыршина. Вот только гости тоже зажигали красный фонарь за нашими воротами – 2:5 к третьему периоду.

11-е поражение подряд. ХК «Динамо» проиграл «Амуру» в чемпионате КХЛ

Заключительная треть не принесла радостных эмоций. Команды обменялись шайбами (у «Динамо» забросил Степанов). Итоговый счет 6:3 в пользу «Амура». 11-е подряд поражение «Динамо».

Следующую игру «зубры» также проведут дома. 1 ноября нас ждет встреча с китайским «Куньлунем».

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кажется, этих парней не остановить. В понедельник минское «Динамо» обновило клубный антирекорд и потерпело 11-е кряду поражение в регулярном...
 
Новости дня
Новости разные
 
"С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата". Босс "Динамо-Брест" - о "деле Савицкого"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Новости Волковыска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика