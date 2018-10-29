30 октября. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Осий Колесник. На Осия колесо с осью до весны расстается. Телегу на повети в сараи втаскивали мужики.

РОДИЛИСЬ:

1735 Джон АДАМС, второй американский президент. Его последними словами были: «Томас Джефферсон ещё жив». На самом деле Джефферсон, его главный политический соперник, уже был мёртв. Он умер в тот же день, но несколькими часами ранее.

1871 Поль ВАЛЕРИ, французский поэт. Он говорил: «У книг те же враги, что и у человека: огонь, влага, животные, время - и их собственное содержание».

1893 Михаил Павлович ПАРУСНИКОВ, белорусский архитектор (здания КГБ и Госбанка Беларуси, 1-я очередь Ленинского проспекта в Минске, стадион «Динамо»).

1908 Дмитрий Федорович УСТИНОВ, советский политический деятель. Стал маршалом, не имея военного образования. Его похороны в декабре 1984 года запомнились тем, что прервали на самом интересном месте шахматный матч Карпов - Каспаров, проходивший в Колонном зале в Москве, отведённом на три дня под траурные мероприятия. Устинов стал последним человеком, чей прах был помещён в урне в Кремлёвскую стену.

1937 Клод ЛЕЛЮШ, французский режиссёр.

1960 Диего Армандо МАРАДОНА, знаменитый аргентинский футболист, тренер, чемпион мира 1986 года. Его сравнивали с Пеле, пытаясь поставить выше всех остальных. Сам же он никогда ни с кем себя не сравнивал, гордясь собственной неповторимостью. Всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча. Его рост 165 см.

1981 Иванка Мари ТРАМП, американская фотомодель, дочь президента США. Замужем за миллионером Джаредом КУШНЕРОМ, имеющим белорусские корни. У них трое детей.

1986 Томас МОРГЕНШТЕРН, австрийский прыгун с трамплина.

СОБЫТИЯ:

1771 Охваченную чумой Москву сковали морозы, остановившие распространение эпидемии.

1888 Американец Джон ЛАУД запатентовал шариковую ручку.

1921 Был основан Белорусский государственный университет.

1938 Радиотрансляция романа Герберта УЭЛЛСА «Война миров» произвела панику в США. На следующий день Уэллс принёс свои извинения гражданам, одновременно выразив удивление, что столько людей приняли инсценировку за правду.

1961 СССР на полигоне Новая Земля совершил самый мощный в истории взрыв 58- мегатонной водородной бомбы (её называли «Царь-бомба», «Кузькина мать», «изделие 602»), ударная волна от которого три раза обошла вокруг Земли. В радиусе 50 километров от эпицентра всё горело, хотя перед взрывом там лежал снег высотой в человеческий рост. Никита ХРУЩЁВ пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стёкла в Москве.

1961 XXII съезд партии постановил вынести тело Сталина из Мавзолея. В ночь на 31-е октября это было сделано. Его похоронили у Кремлёвской стены.

1967 Впервые в официальном хоккейном матче на лёд вместе вышла легендарная советская тройка нападающих МИХАЙЛОВ - ПЕТРОВ - ХАРЛАМОВ.

1979 На Маршалловых островах была выпущена крупнейшая в мире почтовая марка (16 х 11 см).