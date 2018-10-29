ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестская областная детская больница отметила 50-летие

30.10.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня это многопрофильное учреждение, где дети из разных уголков Брестчины получают высококвалифицированную медицинскую и консультативную помощь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60152.php

Брестская областная детская больница отметила 50-летие

Растём и развиваемся

Полвека назад больница представляла собой три лечебных отделения, а сейчас их одиннадцать — вместе с приёмным и отделением анестезиологии и реанимации. 

Здесь постоянно улучшается материально-техническая база. «Сегодня проводят подготовку по строительству нового корпуса на 120 коек, — отмечает главный врач детской больницы Людмила Игнатчик. — Он улучшит условия пребывания маленьких пациентов. Здесь появится новое оборудование. Планируем установить компьютерный и магнитно-резонансный томографы». Проектная мощность больницы рассчитана на 270 коек, но фактически — 417. Дефицит площадей потребовал строительства нового корпуса. Сейчас идут работы по его проектированию. По плану строительство начнётся в следующем году, а закончится в 2020-м.

Дорогие подарки

«К юбилею мы получили подарки — выиграли два гранта, благодаря которым закупим новое оборудование, — рассказывает главврач. — Первый по японской правительственной программе «Корни травы», стоимость его около 80 тысяч долларов. На эти деньги купим артроскоп. В ближайшее время подпишем договор по программе трансграничного сотрудничества, благодаря чему модернизируем кислородную станцию больницы, появятся реанимобиль и новое оборудование. Стоимость этого гранта почти 700 тысяч евро».

Есть чем гордиться

Полвека — это ежедневный, самоотверженный труд всего персонала, который выбрал самую благородную профессию. Это отзывчивые люди, обладающие глубокими знаниями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60152.php

Брестская областная детская больница отметила 50-летие

 
Детской больнице есть чем гордиться. В ней работает около 750 человек, из них 136 — врачи, а медицинскую помощь получают больше 65 тысяч детей. Показатели, доведённые до учреждения, выполнены в полном объёме. Так, показатель младенческой смертности по области за девять месяцев этого года составил 1,93 промилле, а детской смертности — 34 промилле. Это одни из самых низких показателей в стране. 

Торжественный момент

Праздник, посвящённый юбилею, прошёл в областном общественно-культурном центре. Присутствовала начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая, которая в своём выступлении отметила, что педиатрия — это образ жизни. Из неё либо сразу уходят, либо остаются навсегда. А детская областная больница всегда пополняется молодыми специалистами. 

За плодотворную работу коллективу вручили грамоту Министерства здравоохранения. Лучшие работники также получили грамоты, нагрудные знаки, благодарственные письма от Минздрава, облисполкома, облсовета депутатов.

Слово доктору

В числе награждённых — Жанна Гирилюк, врач-педиатр второго педиатрического отделения, где лечат пульмонологические заболевания детей. Жанна Валентиновна двадцать четыре года работает в этой больнице. Десять лет она занимается наблюдением и лечением муковисцидоза у пациентов Бреста и области. Это наследственное заболевание желёз внешней секреции, которое проявляется в первую очередь патологией со стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. 

«Конфуций говорил: если выбрать работу по душе, то не придётся работать и дня. Я люблю то, чем занимаюсь, и считаю, что все доктора делают одно общее дело. Видеть, как ребёнок выздоравливает, приятно и радостно. Часто повторяю своим пациентам: для того чтобы болезнь победить, её нужно полюбить», — говорит Жанна Гирилюк.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня это многопрофильное учреждение, где дети из разных уголков Брестчины получают высококвалифицированную медицинскую и консультативную помощь. Растём и...
 
Новости дня
Новости разные
 
30 октября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика