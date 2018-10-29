Брестская областная детская больница отметила 50-летие

Сегодня это многопрофильное учреждение, где дети из разных уголков Брестчины получают высококвалифицированную медицинскую и консультативную помощь.



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Растём и развиваемся

Полвека назад больница представляла собой три лечебных отделения, а сейчас их одиннадцать — вместе с приёмным и отделением анестезиологии и реанимации.



Здесь постоянно улучшается материально-техническая база. «Сегодня проводят подготовку по строительству нового корпуса на 120 коек, — отмечает главный врач детской больницы Людмила Игнатчик. — Он улучшит условия пребывания маленьких пациентов. Здесь появится новое оборудование. Планируем установить компьютерный и магнитно-резонансный томографы». Проектная мощность больницы рассчитана на 270 коек, но фактически — 417. Дефицит площадей потребовал строительства нового корпуса. Сейчас идут работы по его проектированию. По плану строительство начнётся в следующем году, а закончится в 2020-м.



Дорогие подарки



«К юбилею мы получили подарки — выиграли два гранта, благодаря которым закупим новое оборудование, — рассказывает главврач. — Первый по японской правительственной программе «Корни травы», стоимость его около 80 тысяч долларов. На эти деньги купим артроскоп. В ближайшее время подпишем договор по программе трансграничного сотрудничества, благодаря чему модернизируем кислородную станцию больницы, появятся реанимобиль и новое оборудование. Стоимость этого гранта почти 700 тысяч евро».



Есть чем гордиться



Полвека — это ежедневный, самоотверженный труд всего персонала, который выбрал самую благородную профессию. Это отзывчивые люди, обладающие глубокими знаниями.



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Детской больнице есть чем гордиться. В ней работает около 750 человек, из них 136 — врачи, а медицинскую помощь получают больше 65 тысяч детей. Показатели, доведённые до учреждения, выполнены в полном объёме. Так, показатель младенческой смертности по области за девять месяцев этого года составил 1,93 промилле, а детской смертности — 34 промилле. Это одни из самых низких показателей в стране.



Торжественный момент



Праздник, посвящённый юбилею, прошёл в областном общественно-культурном центре. Присутствовала начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая, которая в своём выступлении отметила, что педиатрия — это образ жизни. Из неё либо сразу уходят, либо остаются навсегда. А детская областная больница всегда пополняется молодыми специалистами.



За плодотворную работу коллективу вручили грамоту Министерства здравоохранения. Лучшие работники также получили грамоты, нагрудные знаки, благодарственные письма от Минздрава, облисполкома, облсовета депутатов.



Слово доктору



В числе награждённых — Жанна Гирилюк, врач-педиатр второго педиатрического отделения, где лечат пульмонологические заболевания детей. Жанна Валентиновна двадцать четыре года работает в этой больнице. Десять лет она занимается наблюдением и лечением муковисцидоза у пациентов Бреста и области. Это наследственное заболевание желёз внешней секреции, которое проявляется в первую очередь патологией со стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.



«Конфуций говорил: если выбрать работу по душе, то не придётся работать и дня. Я люблю то, чем занимаюсь, и считаю, что все доктора делают одно общее дело. Видеть, как ребёнок выздоравливает, приятно и радостно. Часто повторяю своим пациентам: для того чтобы болезнь победить, её нужно полюбить», — говорит Жанна Гирилюк.