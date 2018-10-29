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Топ скидочных программ от белорусских ритейлеров

30.10.2018 05:20 — Разное | Myfin  
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Топ скидочных программ от белорусских ритейлеров
фото: Myfin.by

Что говорит МАРТ

По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на 1 января 2018 года количество магазинов в Беларуси достигло 45 353 единиц, среди которых 70% составляют магазины именно сетевого формата.

И это не предел! Уже на 1 июля 2018 года количество розничных торговых объектов увеличилось на 5% с начала года.

Лидеры на рынке продовольствия

Myfin.by составили ТОП-5 ритейлеров по объему общей торговой площади по информации МАРТ на 1 августа 2018 год:

  1. «Евроопт»
  2. «Корона»
  3. «Алми», «Spar», «Zakrama»
  4. «Рублевский»
  5. «Гиппо».

Чем больше занимаемая площадь торговой сети – тем выше шансы, что магазин станет «любимчиком» большого числа людей. Именно поэтому стоит рассказать о картах лояльности, которые действуют в этих торговых сетях.

Евроопт

Максимальная скидка в сети «Евроопт» («Евроторг») по карте «Е-плюс» составляет 5%. Такая скидка начинается с суммы покупок за месяц в 700 рублей.

В «Евроопте» также действует дисконтная программа для пенсионеров – с 9 до 15 часов по будням предоставляется скидка 3%. Дисконтная карта в таком случае выдается бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения.

Корона

Вторую позицию уверенно удерживает торговая сеть «Корона» («Табак-Инвест»). Карта (или карта-брелок) лояльности торговой сети позволит накапливать суммы покупок за период 90 дней. Минимальная скидка 1% будет действовать на накопленные покупки до 199,99 рублей. А вот, чтобы получить максимальную скидку 5% – за 90 дней придется купить товара на сумму свыше 1200 рублей.

Алми, Zakrama, Spar

Третье место в рейтинге занимает торговая сеть ЗАО «Юнифуд», представленная в Беларуси магазинами «Алми», «Zakrama», «Spar». Предъявив карту лояльности «Выгода» перед совершением оплаты, можно получить бонусов на карточный счет из расчета 1 рубль = 1 бонус. Накопление бонусов от 2% – если сумма покупок до 9,99 рублей – до 5%, если сумма покупок от 50 рублей. Бонусы действительны 365 дней с момента начисления.

Рублевский

В сети универсамов «Рублевский» действует «Карта постоянного покупателя», которая позволит покупать товары по специальной сниженной цене. Магазин также предоставляет скидку 3% на товары пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям ежедневно с 9 до 12 утра.

Гиппо

В торговой сети «Гиппо» заработанная скидка по карте «Асоба» действует месяц. Минимальный размер – 5% при сумме накопления в предыдущем месяце на сумму от 100,00 до 299,99 рублей.

Бонусы и возможности ТОП-5 карт лояльности крупнейших белорусских ритейлеров представлены в таблице.

Карта лояльности
Возможности
«Евроопт»
«Корона»
«Алми», «Spar», Zakrama
«Рублевский»
«Гиппо»
Максимальная скидка, %
5
5
10
Минимальная скидка, %
1
1
5
Стоимость карты, руб.
0,99
2,00
0,99
2,00
0,99
Бонусы новым клиентам
Специальные скидки пенсионерам / инвалидам / многодетным семьям
Бонусы именинникам
Товары по специальным сниженным ценам только для держателей карты
Получение скидок по карте в магазинах-партнерах торговой сети

Очевидно, что лидером оказалась программа лояльности магазинов «Алми», «Zakrama» и «Spar». Пусть она и не предусматривает фиксированной скидки, однако предлагает покупателям накопление баллов с максимальными 5% от суммы покупки. Баллы можно потратить в следующую покупку и тут же накопить новые – это позволит получать скидку постоянно. И что важно, скидка сохранится при оплате картами рассрочек.

Торговая сеть «Гиппо» предлагает самый максимальный процент скидки (10%), а также специальные и социальные бонусы.

Карты лояльности магазинов «Евроопт» и «Рублевский» удерживают среднюю позицию, предлагая клиентам или ранжированные скидки и специальные бонусы, или же товары по специально сниженным ценам и социальные скидки.

 
 
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