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Топ скидочных программ от белорусских ритейлеров
Что говорит МАРТ
По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на 1 января 2018 года количество магазинов в Беларуси достигло 45 353 единиц, среди которых 70% составляют магазины именно сетевого формата.
И это не предел! Уже на 1 июля 2018 года количество розничных торговых объектов увеличилось на 5% с начала года.
Лидеры на рынке продовольствия
Myfin.by составили ТОП-5 ритейлеров по объему общей торговой площади по информации МАРТ на 1 августа 2018 год:
Чем больше занимаемая площадь торговой сети – тем выше шансы, что магазин станет «любимчиком» большого числа людей. Именно поэтому стоит рассказать о картах лояльности, которые действуют в этих торговых сетях.
Евроопт
Максимальная скидка в сети «
В «Евроопте» также действует дисконтная программа для пенсионеров – с 9 до 15 часов по будням предоставляется скидка 3%. Дисконтная карта в таком случае выдается бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения.
Корона
Вторую позицию уверенно удерживает торговая сеть «Корона» («Табак-Инвест»). Карта (или карта-брелок) лояльности торговой сети позволит накапливать суммы покупок за период 90 дней. Минимальная скидка 1% будет действовать на накопленные покупки до 199,99 рублей. А вот, чтобы получить максимальную скидку 5% – за 90 дней придется купить товара на сумму свыше 1200 рублей.
Алми, Zakrama, Spar
Третье место в рейтинге занимает торговая сеть ЗАО «Юнифуд», представленная в Беларуси магазинами «Алми», «Zakrama», «Spar». Предъявив карту лояльности «Выгода» перед совершением оплаты, можно получить бонусов на карточный счет из расчета 1 рубль = 1 бонус. Накопление бонусов от 2% – если сумма покупок до 9,99 рублей – до 5%, если сумма покупок от 50 рублей. Бонусы действительны 365 дней с момента начисления.
Рублевский
В сети универсамов «Рублевский» действует «Карта постоянного покупателя», которая позволит покупать товары по специальной сниженной цене. Магазин также предоставляет скидку 3% на товары пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям ежедневно с 9 до 12 утра.
Гиппо
В торговой сети «Гиппо» заработанная скидка по карте «Асоба» действует месяц. Минимальный размер – 5% при сумме накопления в предыдущем месяце на сумму от 100,00 до 299,99 рублей.
Бонусы и возможности ТОП-5 карт лояльности крупнейших белорусских ритейлеров представлены в таблице.
Очевидно, что лидером оказалась программа лояльности магазинов «Алми», «Zakrama» и «Spar». Пусть она и не предусматривает фиксированной скидки, однако предлагает покупателям накопление баллов с максимальными 5% от суммы покупки. Баллы можно потратить в следующую покупку и тут же накопить новые – это позволит получать скидку постоянно. И что важно, скидка сохранится при оплате картами рассрочек.
Торговая сеть «Гиппо» предлагает самый максимальный процент скидки (10%), а также специальные и социальные бонусы.
Карты лояльности магазинов «Евроопт» и «Рублевский» удерживают среднюю позицию, предлагая клиентам или ранжированные скидки и специальные бонусы, или же товары по специально сниженным ценам и социальные скидки.
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Наверняка ваш кошелек трещит по швам от изобилия скидочных и накопительных карт.
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