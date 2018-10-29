Копенгаген возглавил список городов, которые стоит посетить, по версии Lonely Planet

Копенгаген возглавил рейтинг городов, которые стоит посетить в 2019 году, по версии туристического издательства Lonely Planet.

Эксперты особо отметили местную кухню и архитектуру. Они рекомендуют попробовать стритфуд на острове Рефсхалееэн, посмотреть на здание Датского архитектурного центра BLOX, прокатиться на столетней американской горке в парке Тиволи, которая в 2014 году отметила сотый день рождения и съехать на лыжах по искусственному склону Amager Bakke, построенному на крыше мусороперерабатывающего завода.





Также в топ-10 вошли Шэньчжэнь (Китай), Нови-Сад (Сербия), Майами (США), Катманду (Непал), Мехико (Мексика), Дакар (Сенегал), Сиэтл (США), Задар (Хорватия) и Мекнес (Марокко).

В прошлом году лучшим городом для туризма по версии Lonely Planet была названа испанская Севилья.