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Диетологи составили топ-10 самых полезных продуктов
Топ-10 самых полезных продуктов составили эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов.
Составители рейтинга учли как количество полезных микроэлементов, так и насколько в полной мере они усваиваются организмом.
Помидоры
Богаты клетчаткой, калием, а также содержат много активного антиоксиданта ликопина, обладающего противораковыми свойствами. Регулярное употребление полезно для сердца.
Овсяная крупа
Содержит много растительных белков и клетчатки блюда, что способствует нормализации кровяного давления и оздоровлению пищеварительного тракта. Оптимальная диета должна включать один-два приема овсянки в пищу в неделю.
Киви
Этот фрукт насыщен витаминами A, C и Е, а в его семечках содержатся жирные кислоты омега-3. Очень полезен при гипертонии и больных суставах.
Виноград
Предотвращает образование тромбов. Содержит сильнейшие антиоксиданты, защищает от появления опухолей.
Рыба и морепродукты
В рыбе и морепродуктах содержится много жирных кислот омега-3, очень полезных для сосудов и сердца.
Брокколи
Содержат сульфорафан, защищающий клетки от развития онкологических заболеваний и убивающий бактерии, влияющие на развитие язвы желудка.
Авокадо
Жирные кислоты укрепляют состояние сосудов и сердца, а фитонутриенты не позволяют свободным радикалам проникать в клетки организма, делая их уязвимыми перед опухолями.
Листовые салаты и зелень
Источник огромного количества витаминов и минералов.
Чеснок
Препятствует размножению бактерий, повышает потенцию, защищает от развития раковых заболеваний.
Льняное масло
Помогает печени быстрее очищаться от вредных веществ. По содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3 превосходит даже рыбу.
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Топ-10 самых полезных продуктов составили эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. Составители рейтинга учли как количество полезных...
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