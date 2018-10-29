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Диетологи составили топ-10 самых полезных продуктов

30.10.2018 06:31 — Разное | Интерфакс  
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Топ-10 самых полезных продуктов составили эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов.

Составители рейтинга учли как количество полезных микроэлементов, так и насколько в полной мере они усваиваются организмом.

Помидоры

Богаты клетчаткой, калием, а также содержат много активного антиоксиданта ликопина, обладающего противораковыми свойствами. Регулярное употребление полезно для сердца.

Овсяная крупа

Содержит много растительных белков и клетчатки блюда, что способствует нормализации кровяного давления и оздоровлению пищеварительного тракта. Оптимальная диета должна включать один-два приема овсянки в пищу в неделю.

Киви

Этот фрукт насыщен витаминами A, C и Е, а в его семечках содержатся жирные кислоты омега-3. Очень полезен при гипертонии и больных суставах.

Виноград

Предотвращает образование тромбов. Содержит сильнейшие антиоксиданты, защищает от появления опухолей.

Рыба и морепродукты

В рыбе и морепродуктах содержится много жирных кислот омега-3, очень полезных для сосудов и сердца.

Брокколи

Содержат сульфорафан, защищающий клетки от развития онкологических заболеваний и убивающий бактерии, влияющие на развитие язвы желудка.

Авокадо

Жирные кислоты укрепляют состояние сосудов и сердца, а фитонутриенты не позволяют свободным радикалам проникать в клетки организма, делая их уязвимыми перед опухолями.

Листовые салаты и зелень

Источник огромного количества витаминов и минералов.

Чеснок

Препятствует размножению бактерий, повышает потенцию, защищает от развития раковых заболеваний.

Льняное масло

Помогает печени быстрее очищаться от вредных веществ. По содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3 превосходит даже рыбу.

 
 
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Топ-10 самых полезных продуктов составили эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. Составители рейтинга учли как количество полезных...
 
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