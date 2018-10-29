Эксперты определили самые ненадежные автомобили

Журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг самых ненадежных автомобилей, составленный на основе опроса 500 тысяч американских автомобилистов.

Наиболее частыми поломками отметились марки Volvo, Cadillac и Tesla. Больше всего претензий у владельцев возникло к надежности Volvo S90, Cadillac ATS и Tesla Model X. При этом Volvo XC60, Cadillac XTS и Tesla Model 3 попали в список надежных авто.

Также в числе ненадежных - RAM 3500, GMC Sierra 2500 HD, Chrysler Pacifica, Chevrolet Traverse, Jeep Compas, Dodge Journey и Lincoln MKZ.

Эксперты также определили и самые надежные бренды и модели. Этот рейтинг возглавили такие автомарки, как Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и Kia.

Наивысшую оценку от владельцев в плане надежности получили Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata, Subaru Crosstrek, Kia Sedona, Infiniti Q60, Audi Q5, BMW i3, Mini Countryman и Hyundai Santa Fe XL.