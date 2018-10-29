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Жильё и уют для больших семей. Как многодетные семьи Мстиславского района пользуются льготами на жильё

30.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Наталья Тихановская

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Около 30 категорий граждан страны имеют право на получение льготного кредита или субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья. В числе этих категорий находятся многодетные семьи. О том, как мстиславчане пользуются льготами, узнал корреспондент «СК».

Жильё и уют для больших семей. Как многодетные семьи Мстиславского района пользуются льготами на жильё

Каждый из нас желает дать своим детям всё самое лучшее: хорошие вещи, вкусную и полезную еду, а самое главное — тёплое и уютное жильё. Многодетным семьям в вопросе благоустройства проще, благодаря государственной поддержке.

Адресные государственные субсидии являются важным механизмом господдержки строительства жилья для таких семей.

В нашем районе на 1 сентября текущего года зарегистрированы 224 многодетные семьи, в которых воспитываются 742 ребёнка.

Фактически все они имеют возможность для того, чтобы обеспечить свои семьи жильём на льготных условиях.

Семьям, в которых воспитывается трое и более детей, предоставляется право быть включённой в отдельный список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на внеочередное получение льготного кредита и одноразовых субсидий. Согласно Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» этим семьям предоставляется государственная поддержка в виде субсидий на уплату части процентов и полное погашение кредита на жильё. Кстати, субсидию на погашение основного долга могут получить и сироты.

Многодетные семьи, где четыре и более детей, могут построить квартиру бесплатно, но при условии, что её площадь не будет превышать количество положенных на семью метров и стоимость 1 м² будет не выше норматива. Лишние квадратные метры семья будет выплачивать с собственных денежных средств.

— В нашем районе в прошлом году было построено 10 двухкомнатных квартир, — рассказывает Светлана Кугукова, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. — Ключи от них получили 8 многодетных семей. Сейчас на очереди нуждающихся в улучшении жилья числятся 22 семьи. 7 из них после сдачи многоквартирного дома по ул. Школьной уже заселятся в новые квартиры.

Возможностью построить квартиру и обеспечить своих детей жильём воспользовалась Виолетта Герцева, мама пятерых детей. Трёхкомнатную квартиру в новостройке женщина получила в 2016 году.

— Воспользоваться льготами и построить квартиру для своей семьи мне посоветовали знакомые. Подумав, мы с мужем решили, что раз у нас есть такой шанс, то его нужно использовать, — говорит Виолетта Валерьевна. — Стоять в очереди нам долго не пришлось. Дом на момент подачи документов был уже почти построен. Квартира у нас небольшая — 74,2 м². Ремонт пришлось делать своими силами. Зато у нас теперь есть благоустроенное жильё.

Жильё и уют для больших семей. Как многодетные семьи Мстиславского района пользуются льготами на жильё

Виолетта Герцева. Источник: Многодетная мама Виолетта Герцева: «С пятью легче, чем с одним»

Уже год в очереди на улучшение жилищных условий стоит и многодетная семья Авраменко из аг. Мазолово. В доме, в котором семья ожидает квартиру, построено уже три этажа.

— Построить квартиру мы с мужем планировали ещё до рождения младшего ребёнка. Своего жилья у нас нет, — рассказывает Наталья Владимировна. На работу приходится каждый день ездить в город, т.к. наши дети учатся в СШ №2 г. Мстиславля. Каждый день добираться на общественном транспорте или на машине неудобно. Чуть больше года тому назад в нашей семье появился сын Лёша, и мы стали на очередь, чтобы построить жильё на льготных условиях. Вот сейчас ждём, когда получим ключи от новой квартиры. Никаких первоначальных взносов, вложений от нас не требуется, поэтому сейчас собираем деньги на ремонт.

Государственная поддержка многодетных семей является одним из приоритетных направлений политики нашей страны. Улучшение жилищных условий, льготный кредит и субсидии — это немногое из того, что может дать государство семьям, воспитывающим троих и более детей. Воспользоваться ей или нет, решает каждый сам для себя.

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