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Чтобы избежать нападение крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

30.10.2018 00:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Исключить нападение крыс: в нашумевшем 19-м доме по переулку Багратиона вновь проведут опрос жильцов по поводу заваривания мусоропровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы избежать нападение крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Накануне 12-летняя девочка, увидев в подъезде крысу, решила погладить её,  Однако животное укусило школьницу.

Недавно в доме проводили дезинфекцию. Однако, по словам специалистов, крысы в старых домах полностью исчезнут лишь в том случае, если заварить мусоропровод. Ещё несколько месяцев назад большинство жителей этого дома были против.

Чтобы избежать нападение крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Анна Муравлёва, заместитель директора обслуживающей компании:
После того, как грызуны получают эту отраву, если у них есть источник питья, отрава может на них не подействовать.А сейчас у нас дожди, влажная погода.

 
 
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Новости Беларуси. Исключить нападение крыс: в нашумевшем 19-м доме по переулку Багратиона вновь проведут опрос жильцов по поводу заваривания...
 
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