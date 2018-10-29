ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин пытался провезти через "Котловку" девять IPhone Х "для личного пользования"

30.10.2018 08:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ночью 27 октября через белорусско-литовской границе пытались провезти 9 мобильных телефонов IPhone Х. Об этом сообщает Госпогранкомитет.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время оформления гражданина России сморгонские пограничники обнаружили смартфоны, которые были спрятаны в конструктивных особенностях его автомобиля. Мужчина утверждал, что вез телефоны исключительно для личного пользования. Однако, при этом он не стал ничего декларировать и выбрал для оформления «зеленый канал».

В итоге, дорогостоящие товарно-материальные ценности изъяты сотрудниками таможни для дальнейшего разбирательства.

В России, где стоимость IPhone Х ниже, чем в Беларуси, его цена стартует от 980 долларов. Таким образом минимальная стоимость партии, которую пытался провезти россиянин, оценивается в 8820 долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России, где стоимость IPhone Х ниже, чем в Беларуси, его цена стартует от 980 долларов. Таким образом минимальная стоимость партии, которую пытался провезти россиянин,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В гродненском дворе проучили водителя, запершего своим Fiat мусорные баки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Новости Волковыска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика