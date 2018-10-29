Ночью 27 октября через белорусско-литовской границе пытались провезти 9 мобильных телефонов IPhone Х. Об этом сообщает Госпогранкомитет.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время оформления гражданина России сморгонские пограничники обнаружили смартфоны, которые были спрятаны в конструктивных особенностях его автомобиля. Мужчина утверждал, что вез телефоны исключительно для личного пользования. Однако, при этом он не стал ничего декларировать и выбрал для оформления «зеленый канал».

В итоге, дорогостоящие товарно-материальные ценности изъяты сотрудниками таможни для дальнейшего разбирательства.

В России, где стоимость IPhone Х ниже, чем в Беларуси, его цена стартует от 980 долларов. Таким образом минимальная стоимость партии, которую пытался провезти россиянин, оценивается в 8820 долларов.