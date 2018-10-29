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В гродненском дворе проучили водителя, запершего своим Fiat мусорные баки

30.10.2018 08:08 — Разное | Tut.by  
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В одном из гродненских дворов по ул. Лиможа проучили автовладельца, припарковавшего свой Fiat на площадке с мусорными контейнерами, сообщает «АвтоГродно».


Один из контейнеров со смешанными отходами выкатили прямо под водительскую дверь Fiat, а кто-то еще и положил на крышу авто мешок с мусором, который тут же принялись разгребать птицы.

После такого наказания водитель точно поедет на мойку (а то и СТО на полировку кузова).

 
Теги: Гродно
 
 
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После такого наказания водитель точно поедет на мойку (а то и СТО на полировку кузова).
 
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