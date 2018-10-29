

Открытое акционерное общество «Акр-Агро» – одно из трех валообразующих сельхозпредприятий района. С какими результатами труженики хозяйства приближаются к профессиональному празднику, рассказал директор сельхозорганизации Анатолий Лисовский:

– За истекший период лучшими показателями порадовали наши животноводы. Произведено молока 5 875 тонн. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 108,8%. Сортом «экстра» реализовали 37,2% продукции (прирост к 2017 году – 120%). Вырос по сравнению с 2017 годом на 342 килограмма средний удой от коровы. Увеличились на 548 граммов среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании и откорме.

Сложные погодные условия повлияли на формирование сельскохозяйственных культур, что не позволило в отрасли растениеводства получить запланированный объем зерна и кормов для общественного поголовья.

Трактористам всем пример





Имя механизатора ОАО «Акр-Агро» Владимира Шишова не сходит со страниц районной газеты. То он по итогам районного соревнования в числе передовиков уборочной кампании, то в числе лучших на пахоте.

В числе лидеров он и среди механизаторов сельхозпредприятия. В этом сезоне Владимир Ильич намолотил 905 тонн зерновых, 236 тонн рапса, 1 747,2 тонны кукурузы.

Не успел механизатор домолотить последний гектар кукурузы, как пришла пора готовить уборочную технику на хранение, чтобы в следующую страду приступить без промедления к уборке урожая.

Более тридцати лет трудится Владимир Ильич в сельхозпредприятии. Свое призвание уроженец деревни Дуброва нашел не сразу. Перед тем как посвятить жизнь сельскому хозяйству, окончил Гродненское государственное профессионально-техническое училище № 49 химиков. До армии немного поработал по специальности в ОАО «Гродно Азот».

Тогда у него уже были права тракториста на руках, которые он получил в сельхозтехнике. Еще полтора года после демобилизации из Вооруженных Сил трудился на кирпичном заводе в Гончарах, а с 1984-го по настоящее время он механизатор в сельхозорганизации. Т-150 был первым трактором, на котором он работал двадцать один год. Последние пятнадцать лет управляет МТЗ-1221. Механизатор-профессионал задействован на разных сельскохозяйственных работах в зависимости от времени года. Скоро приступит к пахоте. А там и зима не за горами – время ремонта техники и долгожданного отпуска. «А потом опять все начнется сначала», – говорит Владимир Ильич.

Трио передовиков

По итогам девяти месяцев коллектив молочно-товарной фермы «Рожки» в числе передовиков по среднесуточным удоям от коровы и привесам крупного рогатого скота.

Возглавляет слаженную команду фермы из двадцати трех человек Людмила Русак. Операторы машинного доения, скотники, животноводы, телятницы, слесарь, пастухи, сторожа, механизаторы – работой каждого бригадир очень довольна.



Руководит фермой Людмила Викторовна вот уже десять лет. К возложенным обязанностям относится ответственно, радеет за общее дело. Проследить за дойкой, кормлением, бесперебойной выпойкой скота, содержанием в чистоте помещений, принять корма и обеспечить их сохранность – это только маленькая часть забот, которые каждый день ложатся на ее плечи. Помогают везде успеть опыт и, конечно же, поддержка коллектива, в котором каждый добросовестно выполняет поставленные бригадиром задачи.

А о буренках Людмила Викторовна знает все, ведь когда-то начинала трудовой путь в сельхозпредприятии дояркой. Тринадцать лет доила коров на ферме сначала здесь, в Рожках, позже в Раневичах.

Времени на разговоры у бригадира фермы практически нет: то и дело звонит телефон. В этот раз ее ждут, чтобы отправить надоенное молоко на молокозавод. Так что несколько минут на беседу – и бегом туда, где нужно ее присутствие.

Оператор машинного доения МТФ «Рожки» Татьяна Буян не раз была героиней наших публикаций.







«Добросовестный работник и хороший человек», – охарактеризовала оператора машинного доения бригадир. Ее имя всегда в числе передовиков. В прошлом году в рамках акции «Наш животновод» за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели Татьяна Николаевна была удостоена Благодарственного письма районного комитета профсоюза работников АПК.

Девятнадцать лет прошло с тех пор, как она связала свою жизнь с сельским хозяйством, устроилась в ОАО «Акр-Агро». Ухаживала за свиньями, трудилась на откорме бычков, а последние годы труженица доит коров.

На доильной установке «Александрина» вместе с ней работают Ольга Филинович и Татьяна Щербак. Два дня доит своих рогуль Татьяна Николаевна, на третий есть возможность заняться домашними делами во время выходного дня, отдохнуть от тяжелого труда.

Людмила Гришко – оператор по выращиванию крупного рогатого скота до четырехмесячного возраста на ферме «Рожки». Среднесуточный привес молодняка за истекший период – 719 граммов. Это лучший результат по хозяйству среди операторов по выращиванию.

Правда, рассказывать о себе скромная труженица не любит. А любит она свою работу, нравится ей ухаживать за животными, наблюдать, как они растут. С полной отдачей животновод может трудиться на ферме, так как дома у нее надежный тыл – муж, который во всем поможет.

В сельское хозяйство Людмила Владимировна пришла в 1987 году. Сразу была полеводом, а восемнадцать лет назад ей доверили выращивание телят. Сейчас у нее под опекой 125 голов.

Ее судьба – бухгалтерия





Профессию бухгалтера уроженка Берестовицкого района Светлана Онищук выбрала еще в школе и остается ей верна вот уже тридцать один год.

После окончания Ошмянского техникума девушка получила специальность «бухгалтерский учет» и по распределению приехала в колхоз «Советская Белоруссия», где ее назначили бухгалтером по зарплате. Работа ответственная, ведь это не просто цифры – это результат каждодневного труда работников сельхозорганизации, труда не из легких, и здесь ошибки недопустимы.

Не каждый выдерживает такую ответственность. У Светланы Валентиновны хватило знаний, усердия и терпения не изменить своей профессии, не сдаться. Наверное, потому что считает выбранное дело интересным, и ей всегда хотелось постичь его секреты. С большой благодарностью бухгалтер вспоминает своего наставника Лилию Радионик, которая помогла не разочароваться в профессии, на первых порах подсказывала, направляла.

Никогда не пожалела Светлана Валентиновна, что выбрала профессию бухгалтера, рада, что всегда на ее пути попадались хорошие, внимательные коллеги. Такие, как сейчас, что трудятся рука об руку с ней в бухгалтерии.

Подготовила Людмила БАЛЫШ.

Фото автора, из архива "СГ".