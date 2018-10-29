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США: в списке отправителя посылок с бомбами оказалось более 100 человек
Более 100 человек оказались в списке целей у Цезаря Сайока, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, которые предназначались в том числе бывшим президентам США Бараку Обаме и Биллу Клинтону, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, в список предполагаемых целей Сайока вошли политики и журналисты, всего их больше сотни. NBC не уточнил, как их зовут. Сотрудники Федерального бюро расследований планируют связаться со всеми, кто попал в список, и предупредить об этом даже в том случае, если злоумышленник так и не отправил им посылку с бомбой, сообщает телеканал.
Информацию о том, что у Сайока был список потенциальных жертв подтверждает также неназванный собеседник агентства AP. Однако, он не уточнил, сколько человек входят в этот список.
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24 октября стало известно, что спецслужбы перехватили взрывные устройства, которые неизвестный отправил по почте бывшим президентам Обаме и Клинтону, а также представителям Демократической и Республиканской партий. Бомбу также обнаружили рядом с офисом телеканала CNN в Нью-Йорке.
Позже подозреваемого задержали. Им оказался Цезарь Сайок, проживающий в штате Флорида. Сообщалось, что на месте задержания правоохранители нашли фургон, обклеенный изображениями представителей Демократической партии с перечеркнутыми лицами, а также пропрезидентскими фотографиями.
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Более 100 человек оказались в списке целей у Цезаря Сайока, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, которые предназначались в том числе бывшим президентам США...
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